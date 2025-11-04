La UME se entrena en A Rúa para actuar en rescate en vertical de personas o actuar en terremotos
Cuarenta militares del Quinto Batallón de Intervención de Emergencias, realiza hasta el 9 de noviembre prácticas para protección humana y de bienes de interés cultural
REDACCIÓN
Cuarenta militares de la UME, en concreto del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) están instalados desde este lunes en el concello ourensano de A Rúa donde estarán realizando hasta el 9 de noviembre inclusive, a prácticas sobre salvamento y rescate vertical de personas en terremotos.
Los entrenamientos incluyen práctica de protección de bienes de interés cultural mediante apuntalamientos, mantenimiento y sostenimiento de cargas. La actividad se desarrolla en los ayuntamientos de A Rúa y Vilamartín de Valdeorras, con la participación de esos 40 militares y 9 vehículos.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitó ayer estos trabajos prácticos y agradeció «el imprescindible trabajo de la UME, en las distintas intervenciones realizadas en la provincia, especialmente, en los fuegos forestales del pasado verano en los que ya participaron» indico. «La Unidad Militar de Emergencias es un cuerpo preparado y organizado, con un enorme compromiso público y que logró el cariño y admiración de todos los ourensanos y ourensanas», apuntó.
Santos puso en valor la preparación de la UME, con numerosos entrenamientos que constituyen «una inversión en seguridad, eficacia y confianza». «Su trabajo constante en el territorio garantiza que se actúe con agilidad cuando se necesita», indicó.
