Múltiples institucións acordan en Bande cambiar tumbas ao galego

A campaña «En galego, agora e sempre» impulsará o uso da lingua nos camposantos

Ourense

«Se vivimos en galego, por que hemos de morrer en castelán», pensarán moitas familias ao ver que as lápidas dos seus defuntos non conteñen a lingua que os seus antepasados empregaron en vida. Esa é a mesma filosofía baixo a que a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia (AFNLG) vén de reunir á Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Deputación de Ourense, o arciprestado da Baixa Limia, a Alianza Evanxélica Española e o Insituto de Mediciña Legal de Galicia, co gallo de asinar a denominada «Declaración de Bande», que cambiará o porvir dos defuntos galegos na súa relación co idioma.

A iniciativa enmárcase Día da Restauración da Memoria Lingüística, dentro da campaña «En galego, agora e sempre», un proxecto que ten por obxecto impulsar o uso da lingua galega nos espazos de memoria, nomeadamente nos camposantos e nos actos funerarios. O acordo, asinado onte en Bande, permitirá que a AFNLG colabore na edición dun catálogo de modelos de esquelas e lápidas en lingua galega para seren ofrecidas a empresas funerarias e familias, mentres que obrigará a Política Lingüística a prestar apoio técnico para facer efectiva a normalización do galego nos actos e ritos funerarios, así como outorgar axudas ás empresas funerarias. Do mesmo xeito, a Deputación comprométese a promover o uso do galego nos cemiterios públicos e privados da provincia.

