Manuel Pardo destaca obras en 28 concellos con la ayuda de 1,4 millones de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó ayer al municipio de Avión para, junto a su alcalde, Antonio Montero, supervisar el funcionamiento de la nueva caldera de biomasa que fue sustituida por una gasóleo en el puesto de emergencias municipal, gracias a una aportación de cerca de 60.000 euros de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes al amparo del fondo adicional al Fondo de Cooperación Local

El delegado territorial de la Xunta aprovechó su visita a esta localidad para destacar que en la resolución de la última convocatoria de esta orden de ayudas, fueron beneficiarias 89 entidades en Galicia, de las cuales 28 son de la provincia de la Ourense con un importe de más de 1,5 millones de euros, con el fin de apoyar que los municipios más pequeños puedan llevar a cabo iniciativas que en solitario les resultaría más complicado o no serían posibles.

En esta línea, detalló que los ayuntamientos ourensanos beneficiados fueron Allariz, Avión, Bande, Beade, Carballeda de Avia, O Carballiño, Castro Caldelas, Celanova, Coles, Leiro, Lobios, Maside, Melón, Muíños, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Porqueira, A Rúa, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilariño de Conso y Xinzo de Limia.

Manuel Pardo destacó que el Fondo de Cooperación Local es el instrumento central de colaboración financiera de la Xunta de Galicia con las entidades locales. La mayores, y entre otras, se establece esta línea de colaboración, un fondo adicional con una partida de 5 millones de euros, dirigido a ayuntamientos con población inferior a 15.000 habitantes