«Sin fecha» para reabrir las dos residencias de mayores cerradas por deficiencias

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García Martínez, afirmó ayer que no hay fecha para la reapertura de las dos viviendas comunitarias de mayores en Ourense (en Xinzo de Limia y Amoeiro) que fueron cerradas por orden de la Xunta tras detectarse «graves deficiencias» durante inspecciones.

Preguntada por los medios de comunicación, durante la firma de convenios de colaboración con el Consello da Avogacía Galega, García Martínez recordó que los centros fueron cerrados por decisión del cuerpo inspector de Servicios Sociales y que los usuarios fueron «realojados» en otros centros residenciales.

Al respecto, indicó que no hay fecha para su reapertura, pero remarcó que todos los usuarios están realojados en plazas públicas en centros residenciales de la comunidad autónoma.

Según subrayó ayer la conselleira de Política social, todos los mayores que tuvieron que ser desalojados de los mencionados centros privatizados de la provincia de Ourense, al detectar graves deficiencias, «están actualmente perfectamente atendidos 24 horas al día y, por lo tanto, recibiendo esos cuidados que necesitan y que merecen», agregó la titular de Política Social e Igualdade.

La representante de la Xunta en la Consellería de Política Social e Igualdade, ha incidido en que está en curso una investigación sobre las irregularidades detectadas.

«Una vez que se cierra cualquier tipo de centro de servicios sociales, pues posteriormente continúan los tramites administrativos para averiguar qué acontece», concluyó la conselleira.