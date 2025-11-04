Enmiendas del PSOE por una tasa de la basura «más justa y progresiva»
Pide que se diferencien los costes directos de los indirectos del servicio
REDACCIÓN
El grupo municipal del PSOE presenta una serie de enmiendas contra el «tasazo» de la basura la ciudad. Solicita que la subida del 45% no se lleve a cabo de manera indiscriminada o afecte a todas las personas por igual.
Así las cosas, las socialistas solicitan que las tarifas se impogan anualmente en base a un informe técnico-económico actualizado, emitido por la Intervención Municipal, que acredite los costes reales del servicio, diferenciando los directos e indirectos y excluyendo aquellos ajenos a la recogida y tratamiento de residuos, con el fin de evitar situaciones de déficit o superávit.
También entienden imprescindible desde el grupo del PSdeG que las tarifas aplicables a las viviendas se establezcan en tramos progresivos.
Finalmente, piden que se graven las viviendas de uso turístico (VUT), que se distinga entre los distintos tipos de establecimientos y comercios y favorecer que las personas con menos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, «no se vean afectadas de manera excesiva por el incremento de los costos que, además, no mejoran la calidad del servicio ni son óptimos para una ciudad como Ourense».
