Encuentro de 30 mujeres emprendedoras en O Carballiño
La Fábrica de Papel de O Carballiño se convertirá hoy martes en un espacio de encuentro, inspiración y colaboración para mujeres emprendedoras de toda la provincia. La Diputación de Ourense y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) impulsan esta jornada bajo el título «Emprendedoras en la Fábrica», con la colaboración del Ayuntamiento de O Carballiño.
El evento reunirá 30 emprendedoras, procedentes de 30 ayuntamientos diferentes de la provincia, que compartirán experiencias, aprendizajes y desafíos a través de diez mesas sectoriales en las que se abordarán ámbitos tan diversos como la publicidad, la salud, las artes, la educación, la estética, el comercio o los sectores tradicionalmente masculinizados. El objetivo es «fabricar» relaciones profesionales y personales entre mujeres de presente y de futuro, creando un espacio de diálogo y puesta en común.
