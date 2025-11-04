La Diputación presenta un presupuesto de 110,4 millones para 2026, un 5% más

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, presentó ayer los presupuestos de la administración provincial para 2026 en un acto que tuvo lugar ante la Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, unos presupuestos que alcanzan los 110.475.000 euros, lo que supone, según señaló, un incremento del 5,11%, es decir, 5,3 millones de euros más con respecto al ejercicio actual de 2025.

Durante su comparencia indicó que la «columna vertebral» de estos presupuestos seguirá siendo el Plan CooperOu, que alcanzará los 19 millones de euros, un millón más que en este año. El programa de cooperación con los ayuntamientos, afirmó Luis Menor, mantiene «rigurosamente» una premisa básica marcada desde el inicio del mandato: «Dar a los ayuntamientos de la provincia a estabilidad y seguridad financiera que necesitan, sabiendo ya las principales cantidades que van a percibir desde lo 1 de enero de 2026, así como la «autonomía municipal en la priorización de sus objetivos».

De hecho, este presupuesto va a pleno el 28 de este mes y precisa el apoyo de la oposición, y uno de los baluartes en los que se apoyarán es en que ese plan de cooperación pasó de 7 millones en el año 2023 a los 17 millones en 2024, con el compromiso de aumentarlo en otro millón en 2025, como efectivamente sucedió, alcanzando ahora los 19 millones y con la idea de conseguir dotar un millón más 2027.

Normas fiscales «injustas»

En su alocución ante esa comisión tercera del Parlamento de Galicia, Menor refrendó su compromiso «con el municipalismo» pues dotarán casi 70 millones de euros, para financiación directa de entidades locales.

Luis Menor también destacó la colaboración con la Xunta de Galicia, «como el gobierno provincial gallego que tiene más acuerdos con el Gobierno de Galicia y que permiten el desarrollo de proyectos estratégicos para la provincia relacionados con infraestructuras, sanidad, servicios sociales, medio ambiente.

Como ya se ha hecho saber desde el Gobierno provincial en distintos plenos y cámaras, Luis Menor lamentó no poder dotar más recursos para ayudar a los municipios. La modificación de crédito aprobada en pleno el viernes pasado, solo se pudieron movilizar 6,2 millones de euros, es poco en comparación con un remanente de 24 millones que no puede utilizarse debido a las limitaciones de las reglas fiscales reactivadas por el gobierno central en 2024. Un problema general para todas las administraciones. Hay dinero, pero no puede gastarse.

Para Luis Menor, «es injusto que sobren 24 millones de euros y solo se destinen poco más de 6 millones a ayudar a los municipios, precisamente cuando más lo necesitan tras la tragedia sufrida este verano por los incendios forestales». Esto pese a ser la Diputación «una administración sin deuda y absolutamente solvente», señaló. Por ello, el presidente provincial aseguró que seguirá exigiendo «la eliminación, o al menos la flexibilización», de estas normas.

Además, el presidente provincial anunció algunos puntos clave del presupuesto de 2026, como los 4,5 millones de euros para el mantenimiento de los 1.850 kilómetros de carreteras provinciales, que, con la previsión de añadir otros 5 millones en la modificación del crédito de abril, elevarían esta partida a una cifra histórica: 25,5 millones asignados desde el inicio del mandato a la red de carreteras provinciales.

Se mantendrán también las bases del Plan Provincial de Vivienda, con 500.000 euros para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler o al uso social en municipios con menos de 20.000 habitantes, o el EmprendOU en femenino, que acaba de ser aprobado en la convocatoria de este año con un presupuesto de 100.000 euros, y que contribuirá a que 74 mujeres pongan en marcha sus proyectos empresariales.

Luis Menor también destacó el compromiso de financiar la elaboración del proyecto para la construcción de una estación de mercancías en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, así como la colaboración con Sogarpo para facilitar la financiación de la actividad empresarial. Tampoco faltará apoyo al mundo educativo, manteniendo los acuerdos de colaboración con la Universidad de Vigo (en materia de turismo y cultura), así como el firme compromiso con la cultura, subrayando la próxima edición del Festival de Cine de Ourense, «después de que más de 15.000 espectadores consolidaran el éxito de la 30ª edición».

Destacó la colaboración entre Xunta y Diputación con proyectos como el de Regantes de A Limia, con una inversión de la Diputación de 4 millones de euros desde el ejercicio 2024 hasta 2031; la colaboración con Medio Ambiente Rural para dotar a los municipios de Ourense de maquinaria para labores de prevención y extinción de incendios; la contribución de 2,3 millones de euros al plan de la Xunta para centros y residencias para mayores o la ayuda de 2,1 millones para avanzar en las obras de la segunda fase del parque acuático de Monterrei.

El PSOE pide incluir ayudas para los afectados por el fuego

Tras conocer las líneas generales del presupuesto de la Diputación Provincial de Ourense para 2026, presentados ante el Parlamento de Galicia, el grupo socialista, y en su nombre la parlamentaria Carmen Rodríguez Dacosta, exigió que los que los presupuestos de la Diputación de Ourense para 2026 «garanticen la reconstrucción del territorio afectado por los incendios».Dacosta criticó que la Diputación continúe «ausente», y tres meses después de los peores incendios registrados en Galicia, que arrasaron más de 170.000 hectáreas en Galicia, 150.000 solo en Ourense, «siga sin Plan de Emergencias, sin coordinación y sin apoyo efectivo a los ayuntamientos» . Le reclamó al PP que aprueben la propuesta del Grupo Provincial Socialista, que presentó un Plan de 50 medidas para la recuperación con una inversión de 70 millones de euros entre 2025 y 2030. También piden desde el grupo parlamentario del PSOE «ayudas directas a las familias, inversiones específicas para la recuperación ambiental y la prevención de futuros incendios, y apoyo a los sectores productivos y programas de atención social».Según la diputada gallega, «la Diputación tiene el deber moral e institucional de liderar la recuperación de la provincia» y cree que «fracasó» en ese ámbito. Advirtió que «Ourense no puede seguir a la cola» de Galicia, porque los ourensanos y ourensanas «merecen unos servicios dignos, un rural vivo y una Diputación que sea motor de desarrollo». La responsable socialista reclamó el incremento del Plan CooperOU, aprobado por iniciativa del Grupo Provincial Socialista para crear un Plan único de financiación de los Ayuntamientos, pero que resulta «insuficiente y perpetúa la dependencia» de los entes locales, lastrados por las subvenciones nominativas «a dedo». Criticó que el PP está perpetuando el «estancamiento» de la provincia y «busca únicamente funcionar como aparato de autoconservación política» y perpetuar «el despilfarro, el clientelismo y la falta de planificación».