Denuncian ante Patrimonio el posible daño del árbol de Navidad a una fuente BIC

Podemos Ourense acaba de presentar un requerimiento urgente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural solicitando «medidas cautelares inmediatas para paralizar el montaje o desmontaje del gran árbol de Navidad» que está instalando el Concello, como cada año, sobre la fuente de Bispo Cesáreo, espacio declarado bien de interés cultural (BIC) dentro del conjunto histórico de la ciudad.

Esta formación recuerda que este ámbito incluye también la Fonte de Oseira, actualmente en trámite de declaración como BIC gracias a la solicitud presentada por el propio líder de Podemos Ourense, «lo que refuerza el deber de protección y de control de las actuaciones en este contorno. La instalación de grandes estructuras metálicas y cableado sobre el adoquinado y los bancos de piedra compromete gravemente la conservación del patrimonio, como ya se comprobó en la Navidad de 2023, cuando el desmontaje del anterior árbol causó daños visibles en los bancos de piedra y en la pavimentación», indican.

Por eso, desde Podemos Ourense piden a la Xunta que inste al Ayuntamiento que acuerde una nueva ubicación para estas instalaciones fuera del ámbito protegido, «y que Patrimonio adopte medidas cautelares inmediatas para evitar daños irreparables».

Añaden que «la prioridad es proteger nuestro patrimonio. No podemos seguir poniendo en riesgo bienes históricos por un adorno temporal», señala el portavoz, Francisco Diéguez.

«Iremos a Fiscalía»

Además, desde Podemos Ourense advierten de que si Patrimonio no responde con celeridad y actúa en estos próximos días, «llevaremos el caso ante la Fiscalía la próxima semana, para que se investigue si hubo negligencia o incumplimiento de los deberes de conservación del patrimonio cultural. Ya está bien de mirar para otro lado. Si no hay respuesta, acudiremos a la Fiscalía».