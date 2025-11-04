Cruz Roja organiza una tertulia con Carlos Batallas

La sede de Cruz Roja en Ourense acogerá mañana una nueva sesión de «Cafés con Cooperantes», un ciclo de tertulias con personas delegadas y voluntarias de la asociación en países en conflicto o en vías de desarrollo. El invitado será Carlos Batallas, quien ha liderado misiones humanitarias del Comité Internacional de Cruz Roja en una docena de países.