El Concello anuncia su programa completo para el Magosto

Cuenta atrás para que la ciudad de As Burgas se llene de castañas, música y fiesta. Ourense se prepara para celebrar el Magosto el martes 11 de noviembre, una de las citas más esperadas del otoño, que transformará la Praza Maior, la Praza Bispo Cesáreo y la rúa do Progreso (Alameda) en los principales escenarios de la jornada. La propuesta combinará tradición gastronómica, animación y música en directo para todos los públicos.

La fiesta empezará a las 18.00 horas con el magosto tradicional en la Praza Maior y en la rúa do Progreso, donde se repartirán castañas asadas de forma gratuita para mantener viva la esencia popular de esta celebración ancestral. Además, habrá un punto de venta de chorizo asado con bolo de masa madre, agua o vino (a un precio simbólico de 3 euros), junto con otras propuestas culinarias como callos y porco ao espeto, que convertirán el centro de la ciudad en una gran romería urbana.

Más tarde, llegará el turno de la música: de 18.00 a 19.30 horas, Brañas Folk actuará en la Praza Maior acompañado por Verónica Codesal, Pancho Álvarez, María Jorge y el grupo de gaitas De pé feito, bajo la coordinación de Gonzalo Abelairas. Desde las 19.00 y hasta las 22.00 horas, la verbena se trasladará a la Alameda con la actuación de la reconocida Orquesta Olympus, que pondrá el broche de oro a la jornada con su espectáculo de baile y luces.