Más de 8.000 trabajadores de la construcción llamados a la huelga mañana
REDACCIÓN
Los trabajadores del sector de la construcción en Galicia están llamados a participar en una jornada de paro convocada por la CIG para mañana día 5 con el objetivo de reivindicar, «tanto en la obra pública como en la privada, un marco gallego que blinde los convenios provinciales y permita avanzar en aquellas condiciones y materias que a día de hoy están reservadas al convenio estatal».
Los datos de trabajadores de la construcción aportados en la última asamblea de este año por la Asociación de Constructores de Ourense hablan de 8.500 solo en esta provincia, pero la demanda de mano de mano de obra es muy superior en el sector. En el caso de Ourense, la movilización está convocada para el 5 de noviembre a las 12.00 horas ante el edificio sindical de Parque San Lázaro.
Según la Federación de Construcción y Madera de la CIG , son las bajas condiciones laborales lo que influye también en que no haya relevo en la profesión. «Ir a un marco gallego nos permitiría blindar los convenios provinciales frente a los ataques de la patronal estatal y dejar de estar bajo el yugo de la negociación en Madrid, que se reserva cualquier materia de negociación», indica, «sin tener en cuenta acuerdos provinciales».
