Más de 4.300 escolares están ya más protegidos contra la gripe

Más de 4.300 niños del área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, lo que supone ya el 21,67% de cobertura prevista en la campaña, están ya más protegidos tras recibir su vacuna contra la gripe .

La campaña continúa abierta y las familias pueden solicitar aún su vez en los centros de salud, y también permite que las familias que no acudieron en su turno puedan solicitar cita con la enfermera de Pediatría hasta el final de la campaña el 31 de diciembre.

Está siendo un proceso distinto, dado que parte de esos 4.300 niños vacunados en Ourense en lo que va de campaña, lo hicieron en su colegio, en diez centros educativos de la provincia donde se administró la vacuna interanual a 1.300 chicos hasta el final de esta fase, el pasado 24 de octubre.

Una fórmula menos intimidatoria para ellos ya que ha sido sin agujas, lo que facilitó la aceptación, y algunos acudieron incluso con sus peluches, para hacer más ameno el trámite y simulando que también ellos recibían su correspondiente dosis.

Según explica el Sergas, en Ourense esta iniciativa se diseñó como una jornada educativa y lúdica, en el marco de la programación de salud comunitaria, que se viene desarrollando a lo largo de todo el año en los centros de salud, colegios o centros sociales. El personal de los equipos de vacunación diseñó una campaña informativa adaptada a los pequeños y sus familias, contactando previamente mediante una carta, animando a que los chicos acudiesen con sus peluches favoritos, y se practicaron juegos sobre la vacuna intranasal: «¿A qué huele tu vacuna?”.

Tras la vacunación, cada niño recibió su ya tradicional «Carné de superhéroe o superheroina contra los bichos». Igualmente, en el período de espera posterior a la vacunación, se realizaron en cada centro escolar talleres de educación sanitaria, adaptados por edades como «Matilda en el cole»; «Pupas, sustos y otros disgustos»; «Higiene de manos» o «Revolución Teenager».

Desde la dirección de enfermería del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se quiere agradecer especialmente la colaboración de los equipos directivos, profesorado y personal de los colegios participantes en el pilotaje, por su disponibilidad y apoyo durante todo el proceso, haciendo posible que la experiencia resultara lo más positiva para los niños, las familias y los equipos de vacunación . La campaña continúa ahora en los centros de salud.

La Xunta de Galicia incluye desde hace años en su calendario de inmunización a lo largo de toda la vida la vacuna de la gripe infantil, en línea con las indicaciones y consenso de la OMS y de las sociedades científicas, entre las motivaciones principales se encuentra el que la gripe es una amenaza para la población independientemente de su edad y la incidencia en los niños es hasta 3 o 4 veces mayor que en adultos y son los principales transmisores.