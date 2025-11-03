La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la comisaría provincial de Policía en Ourense asume la investigación de los ciberdelitos, un problema de seguridad ciudadana en aumento, en una constante evolución con métodos cada vez más sofisticados, y que requiere la máxima cautela ciudadana para no ser víctimas de un engaño. Hay diez efectivos en la unidad, incluido el responsable, el inspector jefe José Araújo. La delincuencia cometida a través de medios telemáticos es más difícil de esclarecer y, en comparación con los fraudes convencionales, la cuantía de los perjuicios es muy superior en la nueva modalidad.

La UDEF de Ourense ha tenido conocimiento de unas 1.100 denuncias en lo que va de año. La mitad son cargos no reconocidos en tarjetas, que no suelen derivar en un caso policial, porque se trata de importes pequeños que no justifiquen la puesta en marcha de una maquinaria de averiguación que requiere tiempo y recursos, incluida la cooperación internacional con otros países. «Nueve de cada diez hechos que investigamos son delitos telemáticos», indica el agente principal, dando la medida del problema. «La primera medida de prevención básica sigue siendo el sentido común», resalta. «Con sentido común y pararse a pensar unos segundos hubiera sido suficiente para evitar la estafa. Es lo que nos dice la experiencia».

«Los delitos en el ámbito digital van en aumento. Debemos practicar las tres ‘enes’: no dar información nunca a nadie por vía digital o telefónica. No compartamos datos». En su discurso institucional en el Día de la Policía, el comisario provincial, Juan Cástor Vázquez, puso el foco en el problema que supone la delincuencia que se comete a través de internet. Desde enero hasta finales de septiembre, el agujero económico causado por los ciberdelitos denunciados ante la Policía Nacional en Ourense se aproxima a los 3 millones de euros.

«Los delitos digitales son agresivos con el patrimonio, de ejecución casi instantáneos, pero su investigación es laboriosa. Exigen, a veces, verdaderos periplos de seguimiento por distintos países y lugares, lastrando su esclarecimiento», destacó el comisario.

«Este año hemos tenido una estafa del amor que supera los 700.000 euros», cuenta el inspector jefe. La persona afectada, de Galicia, no ha recuperado nada por el momento. Se trata del fraude de mayor cuantía de los que se han denunciado a la Policía Nacional en Ourense. Cometido a través de la red social Facebook, la víctima cayó en el engaño y, poco a poco, fue entregando dinero en distintas sumas, después de que los ciberdelincuentes expresaran distintas excusas: gastos para poder hacer los viajes necesarios para el encuentro en persona, o necesidades inventadas por el falso enamorado sobre la marcha, buscando conmover. «Se encuentra en fase de investigación, sabemos quiénes son y dónde están», dice la Policía sobre estos ciberdelincuentes. Pero la existencia de intermediarios, y el hecho de que los eslabones de la cadena del fraude y el recorrido del dinero hayan pasado por varios países, dificultan las pesquisas.

El fraude telemático más habitual son los que se enmascaran con la suplantación de entidades bancarias, con engaños a través de enlaces incluidos en SMS, o por llamadas. Es fundamental interiorizar que el banco nunca solicita claves ni información sensible por teléfono. El canal adecuado para hacer operaciones es la app oficial. En caso de duda hay que ir a la oficina.

Una de las modalidades de ciberdelito que ocasionan un mayor perjuicio a los afectados son las denominadas estafas de la inversión. Se han denunciado en la comisaría 45 en lo que va de año, que totalizan un agujero de 868 000 euros, entre los 100 y los 156.000 de pérdidas individuales. A través de una aplicación informática que las víctimas descargan, los ciberdelincuentes hacen creer que con una pequeña aportación inicial se obtendrán pingües beneficios en apenas días, e incluso pocas horas.

Hay 14 víctimas en Ourense y otras dos fuera de Galicia por un fraude de este tipo con un perjuicio total de 250.000 euros. «Hay gente que ha hecho operaciones en un solo día de 50 000 euros, creyendo que de verdad estaba generando ese dinero y pagando sus impuestos para poder retirarlo», afirma Araújo. Estos fraudes requieren, en su mayoría, indagar el curso del dinero desviado por distintos países. De las 45 estafas de inversión detectadas, en 41 la Policía ha solicitado órdenes europeas de detención o comisiones rogatorias.

«Tenemos muchas estafas del hijo en apuros. Este año hemos tenido algún caso de 30.000 euros. Son peticiones de ingreso de dinero en cuenta, por Bizum o transferencia, ante supuestos problemas de familiares. Ante estos casos siempre hay que llamar primero a dicho pariente», recalca Araújo.

«Hay personas destrozadas»

Desde la comisaría se está investigando una estafa con un solo perjudicado, pero con un perjuicio elevado: 350.000 euros. Es la primera vez que la Policía detecta en Ourense el engaño de las SBLC , un pago por la emisión de una supuesta garantía bancaria. El engaño consiste en que un falso intermediario ofrece, a cambio de un determinado importe, la emisión de esta garantía que la persona contactada podrá monetizar después y lograr mucho dinero. Pero la realidad es que pierden altas cifras. En este caso, la cantidad del perjudicado ha ido a parar a Asia.

Detrás de muchos de estos casos hay víctimas que se han visto en una situación límite, superadas. «Hay desgracias personales y familiares, personas destrozadas», lamenta el inspector jefe Araújo.