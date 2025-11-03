Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
La víctima fue trasladada, pero ya fallecida
E. P.
Un hombre murió este sábado en la parroquia de Tioira, en el municipio ourensano de Maceda, al precipitarse desde el balcón tras ceder la barandilla en la que estaba apoyado.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el hombre, de 54 años, cayó desde el balcón de una segunda vivienda de su propiedad al apoyarse en una barandilla de ladrillo y ceder esta.
La víctima fue trasladada, ya fallecida, después de que el 112 mandase aviso al Instituto Armado alrededor de las 17:21 h. de este sábado.
