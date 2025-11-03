Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla

La víctima fue trasladada, pero ya fallecida

Ambulancia en el servicio de urgencias del CHUO

Ambulancia en el servicio de urgencias del CHUO / Iñaki Osorio

E. P.

Un hombre murió este sábado en la parroquia de Tioira, en el municipio ourensano de Maceda, al precipitarse desde el balcón tras ceder la barandilla en la que estaba apoyado.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el hombre, de 54 años, cayó desde el balcón de una segunda vivienda de su propiedad al apoyarse en una barandilla de ladrillo y ceder esta.

La víctima fue trasladada, ya fallecida, después de que el 112 mandase aviso al Instituto Armado alrededor de las 17:21 h. de este sábado.

