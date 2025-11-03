Hyperakusia, la banda que va en autobús a ensayar en el desván de la abuela

El bus de la línea 11 deja a un grupo de cinco jóvenes amigos en la puerta de la casa de la abuela de uno de ellos, en Santa Mariña, en el límite entre Ourense y San Cibrao das Viñas. La señora cede el desván a los chicos para que ensayen sin preocuparse por los decibelios. Aarón Manzano (Zano), Lois Canal (Zepu), Roi Vide (Calzio), Juan Antonio Paula (Jaz) y Maikel Gonzales (Ponze) integran Hyperakusia, una banda de talentos emergentes de Ourense que aspira a «llegar a lo más alto», aseguran con ilusión y un convencimiento unánime, firme como el pulso rítmico que imprimen en sus canciones.

En una propuesta poco habitual para su tiempo, estos chicos de entre 17 y 21 años apuestan por composiciones originales y preservan el legado del rock. En Ourense, Los Suaves —referentes de esta banda juvenil—, forjaron himnos generacionales a través de este género intergeneracional. Aarón, Lois, Roi, Juan y Maikel, que citan otras influencias como Extremoduro, Marea y el cantante Walls, también quieren dejar pegada.

Maikel toca el teclado. / ROI CRUZ

«Yo venía del mundo del rap, me gustaba el rock pero fue Juan el que me metió más en ese mundo. Se nos ocurrió la idea de montar un grupo», introduce el vocalista, Aarón, de 17 años. «Maikel tocaba el teclado y pertenecía a nuestro grupo de amigos, así que le pedimos: ‘Vente’. Más tarde, a Roi, que aún no tocaba ningún instrumento, le dijimos que si aprendía a tocar el bajo, entraba en el grupo», completa Aarón. «Lois, que ya tocaba la batería, vino más tarde. Gracias a él se consolidó el grupo».

Aarón, un chorro de voz. Detrás, Juan, el guitarrista. / ROI CRUZ

En abril dieron su primer concierto, en el barrio de As Lagoas, y en junio tocaron en el Auriense, uno de los clubs de la ciudad que más apoyan la música en vivo. Han actuado en otros escenarios, como Esgos y la Insua dos Poetas, en O Carballiño. El dinero de las recaudaciones lo destinaron a la grabación de su primera canción de estudio, ‘El tercer equinoccio’, difundida en las plataformas online.

«La mayoría de las bandas empieza tocando versiones y lo que nos diferencia es que hemos empezando nuestra trayectoria ya componiendo, con letras sobre los sentimientos, el desamor, las preocupaciones, reimaginando una historia», expone el vocalista.

«Nos gusta intentar ser distintos a los demás»

«Variamos entre el rock, el hard rock e incluso el tango, como empieza la canción publicada», indica Aarón. Su repertorio propio asciende ya a diez composiciones de su autoría y no ocultan que una de sus metas es grabar un disco completo, pronto. «Nos gusta intentar ser distintos a los demás», añade Juan, el guitarrista, de 21 años. «Nuestro estilo es una amalgama de las influencias de cada uno», enlaza Lois, el batería, de 19.

Roi, el bajista, y Lois, el batería. / ROI CRUZ

Los ensayos, en los fines de semana, engrasan la maquinaria musical del grupo. Tocan en el desván de Toña, la abuela de Lois. «Cerramos la puerta y, si estás en la parte inferior de la casa, se escucha un par de golpes y ya está», dice el chico. «Nos vino a ver varias veces, me hace ilusión que acuda la persona que, básicamente, pone el garito», completa el nieto. ¿Merecería dar título a una canción? «Ella, al álbum entero», afirma Aarón.

El autobús los lleva y los trae del lugar de ensayo, la casa de la abuela de Lois, en Santa Mariña. / ROI CRUZ

Hyperakusia es un proyecto al que dedican horas, esfuerzo y esperanzas, conciliando con los estudios y la vida social. «Queremos llegar a donde se pueda...y más», afirma Juan. «Tenemos ambición, ojalá lleguemos a lo más alto posible», comparte Aarón. «Pretendemos que nuestra música llene a todo el mundo. Inspirar a otras personas y dar a conocer distintos tipos de música mezclando con el rock, que es un género muy bonito», destaca el guitarrista. Hyperakusia, con ganas de seguir tocando en Ourense y mostrarse también fuera de la provincia, ha llegado para resonar.