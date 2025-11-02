Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sospechoso de un robo en una vivienda se apoderó de efectos por valor de 10.000 euros

La Guardia Civil recuperó casi todo tras un registro en casa del investigado

Maquinaria y otros objetos robados que la Guardia Civil ha recuperado. | GC

REDACCIÓN

Ourense

Un vecino del municipio ourensano de Muíños fue citado como investigado por la Guardia Civil, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, por unos hechos cometidos entre finales de septiembre y mediados de octubre de este año, en una vivienda situada en la localidad de Porqueirós, en el mismo municipio. La detención fue practicada por agentes del instituto armado del cuartel de Lobios. Según la Comandancia de Ourense, el sospechoso aprovechó supuestamente la ausencia de los moradores de la vivienda para entrar. La puerta de la casa fue forzada. Del interior desaparecieron varias herramientas, maquinaria y otros enseres. Los objetos sustraídos fueron valorados en 10.000 euros. Tras realizar un registro con orden judicial en la vivienda del investigado, los agentes recuperaron «prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos»

