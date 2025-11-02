Seis ofertas para construir vivienda pública en San Cibrao
El proyecto supondrá una inversión de más de dos millones de euros
d. a.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recibido un total de seis ofertas de empresas, tanto para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, como para la dirección de obra de la construcción de un edificio de promoción pública de 12 viviendas en San Cibrao das Viñas.
La inversión estimada llegará a los 2,3 millones de euros, y la Xunta abordará la construcción de estos nuevos hogares a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal).
El inmueble se construirá en una parcela de 470 m2, situada en la calle Falcón de la Urbanización Gonoba que el concello de San Cibrao das Viñas cedió a la Xunta el pasado septiembre. El proyecto forma parte del conjunto de 3.000 nuevas viviendas públicas que la Xunta tiene en marcha.
