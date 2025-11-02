Quien diga en 2025 que Halloween solo dura el 31 de octubre, las múltiples actividades que se programan durante los días previos y posteriores le quitarán la razón rápidamente. Aunque más que Halloween, lo que se extiende por Ourense es Samaín, pues frente a la elección del anglicismo por parte del concello de As Burgas, la mayoría de los municipios de la provincia escogieron el nombre celta para la programación de sus fiestas, que siguieron ayer con el Día de Todos los Santos.

El Samaín se celebra por toda la provincia

Desde Valdeorras ata O Ribeiro, decenas de grupos municipales se esmeraron por compilar una oferta lúdica que atrajera tanto a los vecinos como a quien quisiera disfrutar de una escapada en las noches más escalofriantes del año. Y fue justo en O Ribeiro donde su capital trajo una de las apuestas más ambiciosas, ya que el concello de Ribadavia organizó la llamada «Noite Meiga», que del viernes aldomingo llevó casi 20 actividades a la villa. El día de ayer vivió la gran mayoría de los actos: mercados, juegos de búsqueda del tesoro, espectáculos de magia o incluso desfiles llenaron de vida al concello de la lira.

En la otra punta de la región, O Barco de Valdeorras no se quedó atrás. Su programación de Samaín, pensada para el público infantil, reunió a más de 200 personas el viernes con su «berro de saída», una actividad de recolecta de caramelos en colaboración con el comercio local; y mantuvo los niveles de asistencia ayer con su fiesta infantil en el Pavillón Vello, que incluyó Disco Móbil, taller de chapas o photocall entre otros. Hoy terminarán las celebraciones con la carrera infantil «dos Santiños».

Por Allariz también se movieron los espectros. Su programa «Allariz de Medo» trajo ayer un juego de pistas, el documental «A luz das ánimas» y un desfile de la Santa Compaña.