«Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
María, con secuelas intestinales tras una doble cirugía, tiene que costearse la fisioterapia: «Pago hipoteca, cobro menos de 1.000 euros y gasto 250 al mes en sesiones»
El Sergas admite que no hay especialistas en Ourense tras irse una doctora, y activa un "plan especial" para traerlos de otras áreas
Desde el 28 de noviembre de 2024, la ourensana María del Pilar Gómez Gómez, de 47 años, comprueba en la app del Sergas que sigue «pendiente» una solicitud de cita para una consulta presencial de rehabilitación del suelo pélvico, que necesita para tratar unas secuelas a nivel intestinal que le quedaron tras pasar por dos cirugías en octubre de 2024. Ha presentado varias reclamaciones y, para no dejar que el tiempo corra sin tratamiento, se ha visto obligada a costearse sesiones de fisioterapia en un centro privado. «Llevo un año esperando una cita, pero no hay médicos de rehabilitación del suelo pélvico», asegura. El área sanitaria de la provincia confirma la carencia. Según el Sergas, mientras que sí existen fisioterapeutas formados para esta labor, desde hace unos meses no hay doctores rehabilitadores de suelo pélvico.
La última que ejercía esa función concursó y se marchó de Ourense, a otro destino. Para que un paciente reciba un tratamiento pautado o se le indique una prueba inicial o adicional debe pasar por la consulta del especialista. Si no hay médico, en lógica el proceso se atasca porque, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado en el ámbito de la rehabilitación, los fisioterapeutas de la pública no pueden tomar la iniciativa de establecer un tratamiento, que siempre viene indicado por el facultativo. El CHUO quiere resolver el problema de falta de médicos rehabilitadores de suelo pélvico con un «plan especial» en los meses de noviembre y diciembre. Recurrirá a doctores especialistas de otras áreas sanitarias.
Al no conseguir cobertura para su problema en el sistema público de salud, María optó por acudir a una clínica privada de fisioterapia, para no quedarse tanto tiempo a la espera sin iniciar la rehabilitación. Tras dos cirugías en octubre de 2024 le quedaron secuelas en el intestino. «Cuanto más tarde la rehabilitación peor será la recuperación, y en algunos casos pueden quedar o agravarse las pérdidas. El tratamiento ayuda a fortalecer», describe la paciente. Abona 50 euros por sesión, y por ahora ya ha realizado 13 en el centro privado, mientras la espera por el hospital público continúa. En su situación de familia monomarental es un esfuerzo económico. «Estoy sola con mi hijo, que está estudiando, y para mí supone un gasto elevado pagarme la rehabilitación. Cobro menos de 1.000 euros, porque mi sueldo está reducido por ser una baja de enfermedad común, pago la hipoteca y gasto 250 euros al mes en sesiones de fisioterapia. No puedo hacer mucho más. La situación no es fácil. De mi sueldo no me queda mucho más tras esos gastos y los ahorros se acaban. Gracias a la ayuda de mis padres», comparte.
«Mi vida está truncada»
«Mi vida está truncada, estoy parada en un limbo a la espera de la rehabilitación. A veces siento que esté chocando contra un muro, no sé qué más hacer», expone. Desde octubre de 2024 está de baja. Trabajaba en un supermercado. Todo el proceso sufrido y el peso de la situación le afectan, y también ha necesitado apoyo psiquiátrico.
Hace un año que a María Gómez se le complicó su situación de salud. En octubre de 2024 acudió al servicio de Urgencias del hospital de Ourense por una posible infección renal. La ingresaron y, después de una aparente recuperación con la asistencia y el tratamiento iniciales, la infección persistió en su organismo. Debido a antecedentes familiares de cáncer de matriz, cada pocos meses acudía a revisiones ginecológicas. Durante ese ingreso le detectaron un absceso y fue intervenida de urgencia, el 12 de octubre de 2024. «A los cuatro días me empecé a encontrar mal, cada vez peor. Me hicieron un TAC y me volvieron a operar porque tenía la tripa estrangulada y con infección. Hasta final de mes estuve ingresada», recuerda. «Lo que iba a ser una sola operación fueron dos al final. Salí tocada».
Esa doble cirugía tuvo como resultado una secuela intestinal, con problemas de incontinencia. Para mejorar el tono de la zona es fundamental la rehabilitación. La cirujana de Ginecología así lo recomendó, pero desde entonces espera María por la cita del Sergas. En enero deberá someterse a una nueva prueba, una manometría.
«No noto empatía»
«Cuando una persona se rompe un brazo, enseguida le dan rehabilitación. Quienes tenemos problemas de suelo pélvico, que es algo bastante grave, nos encontramos con esto. Me siento minimizada por parte del Sergas, no noto empatía. Si no tienen médicos me podían derivar a la privada igual que hacen con las operaciones».
«Pongo una reclamación cada mes y medio»
María Gómez ha presentado varias reclamaciones y seguirá registrando quejas hasta que no reciba una solución del Sergas para ser atendida, en el proceso de rehabilitación, en el sistema público de sanidad. «Cada mes y medio, o dos meses, pongo una reclamación. El próximo lunes o martes registraré otra», afirma.Entre varias de estas acciones consta un escrito suyo presentado el 25 de junio de este año, que obtuvo una escueta respuesta al día siguiente, por parte de Atención al Paciente, un documento que firma la jefa. «As citas son asignadas atendendo á data da solicitude, á lista de espera no momento actual e á prioridade establecida polo facultativo solicitante, que no seu caso foi pedida con prioridade normal», dice el hospital de Ourense. El 31 de julio, María registró otra reclamación, que le respondieron el 1 de agosto en términos casi idénticos, salvo por un par de apostillas: «como xa se lle informou» y con un destacado en negrita de que su situación de salud «foi valorada pola Xefa de Rehabilitación con prioridade normal».En ninguna de las respuestas que le han remitido desde Atención al Paciente le llegaron a indicar que no hay médicos en la actualidad en el hospital de Ourense para la consulta de rehabilitación del suelo pélvico. De esa carencia se enteró por otra vía en el hospital, en persona, «a fuerza de ser pesada», porque «oficialmente, por escrito, a mí no me han informado de nada».
