Carlos Canal gana el premio Pedra Alta
El Museo da Limia ha decidido otorgar el premio Pedra Alta 2025 al ciclista Carlos Canal. Con esta entrega, el museo pretende «renderlle unha homenaxe aos limiaos e limiás que usaron e usan a bicicleta como vehículo de desprazamento e paseo, respectuoso co medio ambiente, e aos talleres de bicicletas que tanta importancia tiveron na nosa comarca».
