Boborás renovará su sistema de alumbrado público

El concello de Boborás ha firmado un convenio con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para invertir 40.000 euros en la renovación del alumbrado público de diversas parroquias.

El plan permitirá sustituir hasta 98 puntos de luz en de Sonelle, Pereiras, Porto Pereiras e Xendive, además de tres cuadros eléctricos y varios tramos de cableado. Con estos, ya son 1.514 los puntos de luz renovados o con plan de renovación en el concello, de los 2.245 que hay en total. Quedan pendientes 731 que se irán renovando paulatinamente en futuras subvenciones y convenios.