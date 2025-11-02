Boborás renovará su sistema de alumbrado público
d. a.
Boborás
El concello de Boborás ha firmado un convenio con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para invertir 40.000 euros en la renovación del alumbrado público de diversas parroquias.
El plan permitirá sustituir hasta 98 puntos de luz en de Sonelle, Pereiras, Porto Pereiras e Xendive, además de tres cuadros eléctricos y varios tramos de cableado. Con estos, ya son 1.514 los puntos de luz renovados o con plan de renovación en el concello, de los 2.245 que hay en total. Quedan pendientes 731 que se irán renovando paulatinamente en futuras subvenciones y convenios.
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas
- El conductor de un autobús escolar da positivo en cocaína y benzodiacepinas en Ourense
- El Concello adjudica la gestión del café La Pajarera a una firma de transporte
- La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»
- El profesor violador no es el único fugado: buscan a seis condenados por la Audiencia de Ourense
- Comienza la restauración de la histórica locomotora, símbolo del barrio de A Ponte
- Jácome apura la implantación del control horario con deducción salarial si no se justifica ausencia