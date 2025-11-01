Piden indemnizar con 3,4 millones a un guardia civil con un 96% de discapacidad tras un siniestro mortal con un camionero acusado

Manuel González Sueiro, comercial de profesión, tenía 58 años, residía en A Estrada (Pontevedra) y contaba con un pasado glorioso como portero titular en el club de fútbol local, con el que llegó a ascender a Tercera División. El 9 de febrero de 2023 a mediodía, cuando circulaba correctamente en una furgoneta, fue víctima de un accidente de tráfico fatal. Un camión que previamente había impactado contra un coche de la Guardia Civil colisionó a continuación contra el vehículo de Manuel, que resultó fallecido. Un doble y aparatoso accidente de tráfico registrado en el kilómetro 228,3 de la OU-525, en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, lleva a juicio al camionero, acusado de un delito de homicidio por imprudencia en concurso con dos delitos de lesiones por imprudencia. En el primer vehículo contra el que chocó el tráiler, tras invadir el carril contrario, viajaban dos efectivos de la Guardia Civil de Ourense, que se encontraban de servicio.

El agente al volante, que trabajaba en la Policía Judicial, sufrió lesiones muy graves que le han ocasionado unas secuelas muy severas, con una dependencia total para las actividades de la vida diaria. La Fiscalía de Ourense solicita que el acusado, o la compañía aseguradora —responsable civil directa y solidaria— o, en defecto de los anteriores, la empresa del camionero, indemnicen al agente con 3,42 millones de euros, más los intereses que procedan. Según indica el ministerio público en el escrito de calificación de estos hechos, el guardia civil víctima de este siniestro necesita ayuda y es dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, durante las 24 horas, tiene una absoluta incapacidad para llevar a cabo cualquier profesión —sufre una discapacidad del 96%—, y necesita el apoyo de terceras personas. En el siniestro sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y un traumatismo torácico que desencadenaron una alteración muy grave de las funciones cerebrales así como una tetraplejía.

Estado en el que quedó el tráiler que conducía el acusado, tras el accidente en cadena. | Iñaki Osorio

El juicio está previsto para finales del mes de noviembre, en el Penal 2 de Ourense. La Fiscalía solicita dos años y un día de prisión para el camionero encausado, así como la privación del derecho a conducir durante tres años, lo que conllevaría la pérdida del carné. El ministerio público cree que el camionero, sexagenario y sin antecedentes penales, conducía con una «velocidad inadecuada» para las características y el estado de la vía, el tipo de vehículo que manejaba así como la carga que llevaba, arena y grava. La acusación señala otra causa posible: «no prestar la debida atención a la conducción». El tráiler invadió completamente el carril izquierdo de la calzada, por el que circulaba correctamente el coche de los dos guardias, y contra el que impactó frontolateralmente. El turismo salió rebotado.

Además de las severas lesiones sufridas por el agente que conducía el coche, su compañero también resultó herido. Tras el primer impacto, el camión continuó su trayectoria y colisionó a continuación contra la furgoneta de Manuel González, que perdió la vida. Pese a los esfuerzos, nada pudieron hacer los equipos de emergencia que acudieron al lugar del suceso.

La familia del fallecido en este siniestro de tráfico en cadena fue indemnizada por la aseguradora. Cuando ocurrieron los hechos, Manuel estaba casado y tenía una hija, y además convivía con otros parientes. La Fiscalía pide una compensación de 37.368 euros, e intereses, a favor del guardia que resultó herido de menor gravedad.