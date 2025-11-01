Dos personas heridas, una de ellas con quemaduras, en un incendio en un piso en Ourense

Dos personas resultaron heridas esta mañana en un incendio registrado en un piso situado en la Plaza del Poeta Alfonso Alcaraz, en el barrio de Vista Fermosa, en Ourense.

Según ha informado 112 Galicia, un hombre tuvo que recibir atención sanitaria en el lugar por inhalación de humo, mientras que la propietaria de la vivienda fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense debido a diversas quemaduras.

El incendio se originó en la campana extractora de la cocina y todo el piso se vio afectado por el humo.

Un vecino fue quien dio la alerta, a través de una llamada al servicio de emergencias a las 09:40 horas, en la que explicaba que una vivienda del segundo piso estaba ardiendo y solicitaba asistencia sanitaria para una persona afectada por el humo.

Desde el 112 se dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Ourense, Policía Nacional y Local, y efectivos de Protección Civil.