Dos personas heridas, una de ellas con quemaduras, en un incendio en un piso en Ourense
El incendio se originó en la campana extractora de la cocina y todo el piso se vio afectado por el humo.
Dos personas resultaron heridas esta mañana en un incendio registrado en un piso situado en la Plaza del Poeta Alfonso Alcaraz, en el barrio de Vista Fermosa, en Ourense.
Según ha informado 112 Galicia, un hombre tuvo que recibir atención sanitaria en el lugar por inhalación de humo, mientras que la propietaria de la vivienda fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense debido a diversas quemaduras.
El incendio se originó en la campana extractora de la cocina y todo el piso se vio afectado por el humo.
Un vecino fue quien dio la alerta, a través de una llamada al servicio de emergencias a las 09:40 horas, en la que explicaba que una vivienda del segundo piso estaba ardiendo y solicitaba asistencia sanitaria para una persona afectada por el humo.
Desde el 112 se dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Ourense, Policía Nacional y Local, y efectivos de Protección Civil.
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas
- El conductor de un autobús escolar da positivo en cocaína y benzodiacepinas en Ourense
- El Concello adjudica la gestión del café La Pajarera a una firma de transporte
- La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»
- El profesor violador no es el único fugado: buscan a seis condenados por la Audiencia de Ourense
- Comienza la restauración de la histórica locomotora, símbolo del barrio de A Ponte
- Jácome apura la implantación del control horario con deducción salarial si no se justifica ausencia