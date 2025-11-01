Obras por un importe de 8,5 millones en la provincia para una mejor gestión del agua

Una serie de actuaciones que suman inversiones por un importe conjunto en la provincia de Ourense de 8,5 millones de euros —una cuantía cofinanciada por la Xunta, los concellos y los fondos europeos— pretenden una mejor gestión de los recursos hídricos. Se llevarán a cabo once intervenciones hidráulicas de mayor importancia, así como varias obras más, de menor envergadura. Entre las inversiones que impulsa la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático se encuentran la puesta a punto de la EDAR de San Cristovo de Cea —una inversión de 1,1 millones de euros—, la mejora del abastecimiento y del saneamiento de los núcleos de Grova y Chabolas, en Ribadavia —1,4 millones—, la renovación de infraestructuras hidráulicas en la parroquia de Laias (Cenlle), que recibe medio millón, así como la renovación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento en la travesía de A Almuzara, en la N-541 en Boborás, una obra que costará unos 900.000 euros. Entre otras actuaciones, también se renovarán las tuberías de abastecimiento entre Pazos de Arenteiro (Boborás) y la estación potabilizadora de Leiro, gracias a una inversión de un millón de euros.

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, considera que este «esforzo inversor» del gobierno autonómico permitirá mejorar la gestión del agua y su estado ambiental, «o que favorecerá tamén o desenvolvemento de actividades económicas ligadas a ela, como a pesca ou o turismo, e o benestar e calidade de vida da poboación».

Pardo estuvo este viernes en el municipio ourensano de Gomesende, donde se licitarán obras para la mejora del abastecimiento de la parroquia de San Lourenzo de Fustáns, con una inversión de la Xunta —a través de Augas de Galicia— de 500.000 euros.