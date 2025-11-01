El Halloween mete miedo... hasta al tráfico y la lluvia
Miles de ourensanos y llegados para la ocasión salieron a las calles para celebrar la fiesta más terrorífica del año en una noche en la que el tiempo se portó, pero los cortes de circulación dejaron atascos de más de media hora.
En una noche en la que las criaturas más aberrantes toman las calles por única vez en el año, lo más temido en Ourense durante el día no fue ningún monstruo, sino los fenómenos meteorológicos. La lluvia amenazaba con aguar, y nunca mejor dicho, las celebraciones de Halloween en la ciudad de As Burgas, y las borrascas del mediodía no traían un buen presagio. Pero se alzó una especie de milagro, y el tiempo permitió celebrar sin orballos la mayor parte del programa.
Disfraces familiares y ambiente en las calles
La gran mayoría se ataviaron para la ocasión, incluso preparando trabajados disfraces en grupo. Así, se pudo ver por la Rúa do Paseo a la familia del famoso muñeco diabólico al completo, pero en vez de venir desde EE. UU., sólo cogieron el coche desde Allariz. Paula y Javier se disfrazaron respectivamente de novia e hijo de Chucky, que estaba representado por el pequeño Breo. Ya son unos asiduos al Halloween de Ourense, aunque este año «dubidamos un pouco de vir por culpa da choiva, pero ao final estase ben».
Metros más adelante, a la altura de la catedral, una hilera de globos rojos colgando desvelaba que el personaje más temido de Stephen King también se encontraba en la ciudad termal. Y no era uno, sino seis payasos It que se dirigían a la Praza Maior entre familia y amigos. Alexandre, su portavoz, explica que como ourensanos llevan toda la vida asistiendo al Halloween, y califica la edición de este año de «genial». Precisamente como ourensanos también es consciente del problema de tráfico que generó este día, pero defiende que es «mala sorte, un día é un día de celebración».
Grandes atascos en Progreso
Y es que si algo marcó la jornada para aquellos que tuvieron recados o responsabilidades fueron los cortes de tráfico. Los trabajos de instalación del escenario para el concierto de Herdeiros da Crus en plena calle Progreso, a su paso por la plaza Bispo Cesáreo, provocó atascos de hasta más de media hora por la mañana en calles como Doctor Fleming, Jesús Soria, Dalí o la rotonda del Pavillón dos Remedios. Además, el hecho de colocar las infraestructuras en el medio de un tramo de tanta utilidad para la ciudad ralentizó la circulación durante el resto del día.
Samaín en Allariz y Noite Meiga en Ribadavia
El Concello de Ourense no fue el único que quiso celebrar la noche más terrorífica del año. Por Allariz desfiló ayer la Santa Compaña en su «Noite de medo», y la programación seguirá hoy con un juego de pistas y la proyección del documental «A luz das ánimas». Y en Ribadavia, la «Noite Meiga» trajo consigo un juego de escape, aunque será hoy sábado cuando se viva lo mejor de la capital de O Ribeiro, con el Mercado de las Brujas en la fachada del castillo.
