Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo

En un contexto del mercado laboral en el que falta mano de obra especializada en distintos sectores, acciones como la que lleva a cabo la asociación de empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas, el principal motor industrial de la provincia de Ourense, tienen por objetivo mejorar el perfil profesional de las personas interesadas en encontrar un trabajo. El programa de empleo de la asociación, que alcanza la undécima edición, ofrece información, orientación y acompañamiento personalizado, con el fin de que ciudadanos sin empleo mejoren sus opciones, a la vez que se atiende a la demanda actual de determinado perfil profesional en las empresas. El año pasado, con esta iniciativa se logró la inserción laboral de 76 de los 100 participantes, de los que 61 siguen en activo.

Los empresarios del polígono afrontan esta nueva edición con el objetivo de superar el 45% de colocaciones, para consolidar esta acción como referente en materia de empleo y formación de personas sin trabajo en la provincia de Ourense. El programa ofrece, de nuevo, 100 plazas. Está dirigido a personas desempleadas que deseen mejorar su perfil profesional, así como adquirir nuevas competencias y acceder al mercado laboral en sectores con alta demanda.

El plan formativo supera las 560 horas de aprendizaje, distribuidas en 21 cursos, que combinan contenidos transversales y otros más técnicos. Entre las principales novedades de esta edición se encuentran los módulos «Nivel básico de prevención», «Manejo de herramientas básicas para entornos industriales», así como «Introducción a Chat GPT, Big Data e Inteligencia Artificial», materias que «responden a la creciente demanda de competencias digitales e industriales en el mercado actual», explica la asociación empresarial del polígono San Cibrao.

El programa de empleo también incluye formación certificada en manipulación de alimentos, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, puente grúa y trabajos en altura, además de cursos del catálogo de especialidades del SEPE, como soldadura MIG y TIG, administración, contabilidad, gestión de almacenes y ofimática. Son conocimientos «muy valorados por las empresas del polígono», aseguran desde la asociación. También se ofrecerán talleres de ciberseguridad, robótica e impresión 3D, coaching e inteligencia emocional, «fomentando tanto las habilidades técnicas como las personales, esenciales para una inserción laboral sostenible», añaden.

Los participantes, que recibirán orientación individualizada, sesiones de motivación y asesoramiento, tendrán la posibilidad de realizar prácticas no laborales en empresas. En paralelo, la asociación desarrollará una campaña de prospección empresarial, «estableciendo colaboraciones con compañías del entorno para ajustar los perfiles formados a las necesidades reales de contratación».

Como ya sucedió en ediciones anteriores de esta iniciativa, se premiará a los participantes más implicados y comprometidos en su proceso de inserción laboral, así como a la empresa colaboradora destacada por su apoyo al empleo y su compromiso con la comunidad empresarial de San Cibrao.

La asociación empresarial del polígono de San Cibrao das Viñas está segura de que la formación representa una «herramienta clave para la empleabilidad y la competitividad empresarial, contribuyendo al desarrollo económico sostenible del territorio».