Cuatro detenidos por secuestrar y agredir a un hombre en Ourense por una deuda de drogas

Tras el golpe histórico de la Policía contra el narcotráfico en Covadonga, el pasado mes de junio, el barrio de Ourense en el que desde hace décadas se concentra la actividad de compraventa de estupefacientes sigue generando incidentes en materia de seguridad ciudadana. El último caso es un presunto secuestro. Cuatro detenidos este jueves por presuntamente retener y dar una paliza a un cliente, porque les debía dinero por droga, pasaron este sábado a disposición del juez de guardia. La autoridad decretó su puesta en libertad, pero estableció medidas cautelares. Ninguno de los cuatro puede acercarse ni contactar con el perjudicado. Tres tienen la obligación de comparecer de forma periódica en el juzgado, cada 15 días.

Según fuentes consultadas, los presuntos captores y agresores están relacionados con el trapicheo de drogas. El perjudicado recibió una paliza, con lesiones por todo el cuerpo, después de que no cumpliera supuestamente con las promesas de pago. Estuvo retenido varias horas, fue golpeado y acabó entregando su coche para hacer frente a la deuda. La Policía considera que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de lesiones, detención ilegal y robo con violencia. Cuando personas allegadas a la víctima vieron su estado, comunicaron los hechos a las autoridades. La Policía Judicial de la comisaría provincial abrió una investigación, localizó y detuvo a los autores.