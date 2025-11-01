Condenada por apropiarse de 5.900 euros de su madre, con deterioro cognitivo severo

Una pena de un año y nueve meses de prisión, que se suspende si la acusada no comete ningún delito en los próximos dos años. Tendrá que devolver a su madre los 5.900 euros de los que se apropió indebidamente. Es la condena que aceptó este viernes una mujer de 53 años, que reconoció la autoría del delito en una vista ante la magistrada del Penal 2 de Ourense. Aprovechando el deterioro cognitivo severo de su madre, incapacitada judicialmente, la hija efectuó doce operaciones de reembolso de dinero entre el 25 de octubre de 2022 y el 13 de julio de 2023. En 2021, la acusada tomó posesión como tutora de su progenitora, pero en 2023 el juzgado de familia designó a la fundación pública Funga como responsable de la curatela representativa de la señora. Sin embargo, la encausada figuró como persona autorizada en una cuenta de su madre, entre febrero de 2022 y julio de 2023. «Actuando en ejecución de un plan preconcebido y prevaliéndose de la situación de vulnerabilidad de su madre», hizo una docena de retiradas no justificadas de 5.900 euros, «con ánimo de incorporarlos de manera definitiva a su patrimonio y obtener así un beneficio patrimonial ilícito», detalla la Fiscalía, hechos que la implicada admite.