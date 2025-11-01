El calendario solidario de los bomberos, a beneficio de tres entidades sociales
d. a.
El parque de bomberos de Ourense presentó ayer su calendario benéfico del año 2026. Una tradición que retorna, pues aunque es el cuarto que realizan, el último publicado se remonta a 2020.
Los 4.000 ejemplares que el parque pone a la venta se podrán conseguir por un precio de 5 euros cada uno, y el 100% de la recaudación irá destinado a las asociaciones Por eles TEA, Adace (de daño cerebral adquirido), y Aodemper (de esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras). Los ejemplares se podrán conseguir en una treintena de negocios que se suman a la iniciativa. El calendario contiene imágenes de los incendios de este verano y también posados de los profesionales de salvamento y extinción ante un equipo de siete fotógrafos liderado por Brais Lorenzo.
