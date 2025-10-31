Los técnicos sanitarios en huelga exigen un mejor nivel: «Yo hago tus radiografías; yo analizo tus biopsias»

«Yo participo en las autopsias», «yo analizo toda muestra biológica»; «yo hago tus citologías»; «yo codifico tu historia clínica»; «yo analizo tu biopsia», «yo hago tus radiografías»... Con carteles en mano y tras una pancarta, visibilizan la importancia de su labor profesional en el sistema de salud. Hoy, al igual que ayer y los días 3 y 4 de noviembre, son jornadas señaladas de huelga de los técnicos superiores sanitarios, una protesta a nivel nacional del colectivo que se visibilizó este jueves también en Ourense, a las puertas del acceso al hospital. Los profesionales reivindican, entre otras cuestiones, el reconocimiento del carácter de su trabajo como una profesión sanitaria titulada y reglada, una retribución adecuada del grupo B —cobran en la actualidad como un grupo C1—, además de la homologación de su titulación con el de otros lugares de Europa poniendo en marcha un grado universitario. Una profesión que fue clave en la pandemia, con las decenas de miles de pruebas PCR que permitieron realizar los cribados de covid.

Con carteles visibilizaron la importancia de su labor. | Roi Cruz

Se han establecido servicios mínimos para garantizar la atención urgente, la donación de sangre, los servicios oncológicos y la realización de pruebas inaplazales. En Galicia se mantiene el 100% de la actividad urgente de Urgencias, así como las cirugías prioritarias, el paritorio. En el área de hospitalización, la huelga no puede afectar a la realización de pruebas complementarias y, en consultas, debe haber un mínimo de profesionales para mantener las citas urgentes con el especialista.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, que no detalla las cifras en cada una de las áreas sanitarias y los diferentes hospitales, en el turno de mañana el seguimiento de la huelga de los técnicos superiores sanitarios alcanzó el 58%. Por la tarde, casi el 93%.

En entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el seguimiento del paro fue del 52% por la mañana y del 81% en el turno de la tarde. Durante toda la jornada, la primera de las cuatro previstas de huelga, el grado de cumplimiento de los servicios mínimos fijados fue pleno, del 100%.

«A Xunta seguirá traballando para ofrecer unha atención óptima a toda a cidadanía e para acadar as mellores condicións laborais para o conxunto de profesionais da sanidade pública», dice la Consellería de Sanidade en sendos comunicados difundidos ayer.