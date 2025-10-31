La ordenanza de zona de bajas emisiones fijará control férreo del tráfico y multas de 200 euros

La aprobación definitiva de la ordenanza de la zona bajas emisiones (ZBE) del Concello de Ourense, que, por imperativo europeo, marcará un amplio perímetro de zonas peatonales y de acceso restringido al tráfico para minorar contaminación ambiental y acústica en la zona centro de la ciudades, supone ya la cuenta atrás para su implantación.

La primera fase, como recuerda la ordenanza publicada en el BOP, empieza el 26 de diciembre de este año y aunque las sanciones no se impondrán hasta mediados de 2026, para que los ciudadanos, «vayan acostumbrándose», sí prevé multas a partir de 200 euros para los que incumplan y pese a no tener acceso permitido. Si hay reincidencia en un mismo año la sanción aumentaría un 30%.

El Concello explica en el texto de la ordenanza que realizarán campañas de sensibilización e informativas para todos los propietarios de vehículos, con especial atención a aquellos con limitaciones de acceso a la zonas de bajas emisiones por su nivel de contaminación.

Sin embargo, las sanciones se impondrán en base a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y lo aprobado mediante Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre , tipifica como infracciones graves, las conductas consistentes en no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de protocolos, ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones.

En el texto preliminar reconoce que los datos de contaminación disponibles en la ciudad no justifican el establecimiento de una zona de bajas emisiones con grandes restricciones, por lo que explican que han optado por las «restricciones mínimas, limitando la prohibición de acceso a los vehículos sin etiqueta ambiental y combinando esta prohibición general con la previsión de las excepciones necesarias para evitar que esa prohibición tenga un carácter desproporcionado para determinados usuarios».

Los perjudicados serían vecinos, comercios, profesionales de reparto y demás que tendrán problemas de acceso por no tener un coche de cero o bajas emisiones. Por eso, para «evitar perjuicios desproporcionados a la ciudadanía», indica la ordenanza que se proveerá una « implantación gradual y no traumática de los nuevos patrones de movilidad».

Así que el día 26 de diciembre de 2025, en la que el régimen de restricciones se aplicará únicamente para las vías comprendidas dentro de los límites definidos por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca, Coruña, Progreso, Juan XXIII, Ayuntamiento, Parque de San Lázaro (tramo entre Concejo y Curros Enríquez) y Curros Enríquez (hasta la calle Habana). Y una segunda fase —a partir de 1 de enero de 2029— en la que el régimen de restricciones se extenderá al resto de Concejo, Xoan XXIII y Curros Enríquez (tramo hasta la calle Habana). Esta medida de implantación se realiza por el carácter arterial de la calle Juan XXIII, y su función de eje de comunicación del tráfico.

Preferencia para entrar en la ZBE a coches de alquiler o ‘carsharing’

Se ha introducido además en la ordenanza la habilitación al órgano municipal competente en materia de tráfico para delimitar zonas de estacionamiento reservado para vehículos de alquiler de corta duración en la modalidad conocida como carsharing, así como zonas de estacionamiento temporal limitado en las cercanías de centros docentes, sanitarios y de prestación de servicios sociales, reservadas para las personas usuarias de estos centros. Este tipo de vehículos de alquiler o compartidos por horas o días tendrán un trato especial y pueden aparcar hasta un día en la zona ZBE.