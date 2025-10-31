Olalla Meiriño, nueva concejala del PSdeG en Ourense tras la dimisión de Barquero
El siguiente en la lista, un funcionario, renunció a tomar posesión como edil
Olalla Meiriño López será la nueva concejala del grupo municipal del PSdeG en Ourense, después de la renuncia de José Ángel Vázquez Barquero a mediados de octubre. Esta dimisión se registró el mismo día que los socialistas apoyaron al alcalde Gonzalo Jácome en el pleno para hacer posible una modificación de crédito de 25,7 millones de euros que financia importantes inversiones en la ciudad.
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Vigo, la nueva edil ejerce su profesión desde 2004, con experiencia en la administración local, «onde adquiríu unha visión fundamental das dinámicas comunitarias», destaca el PSdeG, así como también en la empresa privada, ámbito en el que se especializó en el sector sociosanitario.
Meiriño entra en el grupo municipal socialista después de que el siguiente en la lista electoral, Manuel Freire, funcionario municipal, renunciase a tomar posesión como concejal. El propósito de Meiriño, dice el partido, es «traballar en equipo ao servizo da política local, poñendo as persoas no centro de cada decisión».
