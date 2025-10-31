Luz verde al octavo proyecto de rampas mecánicas, en A Cuña

El Concello de Ourense aprobó ayer en Junta de Gobierno local el expediente para contratar el que es ya el octavo proyecto de movilidad vertical, las rampas mecánicas que se instalarán en la calle Vasco Díaz Tanco, en A Cuña, que pretenden salvar la fuerte pendiente de esta vía y conectar también más fácilmente con servicios educativos y sanitarios como la el centro de salud.

«La idea es publicar ya de inmediato la licitación de esta obra en la Plataforma de Contratación de Estado», indicaba ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo. El proyecto, que prevé la instalación de cinco tramos de rampa consecutivos para ir salvando la pendiente, arranca en la zona inferior, en la confluencia con la avenida de Zamora, hasta la zona más alta, más allá del centro de salud del barrio. Según el Concello, el proyecto ya estaba informado favorablemente y rematado para ir a licitación este verano. Es ahora cuando se da el paso tras conseguir la financiación para este proyecto, y para otros dos más de movilidad vertical en O Couto y en Amor Ruibal, gracias a una modificación de crédito aprobada en pleno extraordinario este mismo mes.

La revisión del gobierno municipal es que las obras puedan ser adjudicadas este año e iniciar su ejecución a principios de 2026. El proyecto técnico, siguiendo otros similares como el de Concordia, discurrirá mediante la instalación lateral de los tramos de rampa, dejando un carril para circulación de vehículos, aceras más anchas ganando espacio para peatones, así como zonas de ajardinamiento pues incluye la humanización total de la calle. Al igual que se hizo antes en Concordia, junto con las rampas mecánicas se instalarán también en A Cuña zonas de descanso con mobiliario urbano, ajardinamiento y la renovación de las luminarias y sistemas de infraestructuras subterráneas.