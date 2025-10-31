Lola Doporto adornará la lotería de AECC Ourense

La sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ourense vuelve a tener una pegada artística de las manos de la pintora Lola Doporto. Pero esta vez no será sólo con la donación de un cuadro, que también, sino que todos el que colabore con la organización podrá disfrutar de su arte. Y es que el último óleo sobre lienzo de Doporto, además de poder verlo expuesto en la sede de la calle Doutor Marañón, estará impreso en todas las participaciones que AECC Ourense emita para la próxima Lotería de Navidad.

La obra que dona la artista valdeorresa tiene un significado igual de profundo que la causa a la que va destinada. Se trata de «Mujer de Azul Toñita», un retrato intensamente expresivo, con contrastes y colores vivos, que a través de mucha textura muestra la mirada de una mujer sin pelo. Como explicó Doporto, el óleo está inspirado por su experiencia como paciente de cáncer, y en las vivencias que compartió con otras valientes mujeres durante su estancia en la planta de oncología del hospital. Así, pretende homenajear la determinación y capacidad de superación que tienen las mujeres que luchan contra el cáncer, y cada trazo simboliza su vida y esperanza.

Un simbolismo de la lucha de AECC que Doporto mantiene desde hace no precisamente poco. Artista autodidacta, comenzó a pintar poco después de la mayoría de edad, pero no fue hasta hace ocho años que comenzó a mostrar su obra al público. En 2021, tras una de sus batallas hospitalarias, ya donó al CHUO un cuadro con una mujer rapada. La alopecia, a través de marionetas con la misma condición, continuó siendo una de sus principales temáticas, pintando, entre otros, un Apóstol calvo, o diseñando una colección de pañuelos cuya parte de la recaudación fue a parar a AECC.

Ahora, su obra volverá a colectar para la investigación por el cáncer. Las participaciones de la Lotería de Navidad en la que aparecerá costarán 3 euros, de los cuales 50 céntimos irán destinados a la labor de AECC. El presidente de la asociación de Ourense, Germán Rodríguez Saá, animó a que otros artistas se unieran a la iniciativa, y poder contar con más obras en próximas ediciones.