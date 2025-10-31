Los hitos de la exploración espacial en una lección de la astrofísica Begoña Vila

Un día después de ser investida doctora «honoris causa» de la Universidad de Vigo, la científica viguesa Begoña Vila Costas, astrofísica en la NASA —es la ingeniera principal de sistemas en el Centro Espacial Goddard de la agencia estadounidense—, impartió este jueves una conferencia dirigida a estudiantes de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, en un acto en el salón Marie Curie del edificio Politécnico del campus de Ourense, al que se sumaron más espectadores curiosos, atraídos por la brillante carrera académica y profesional de una mujer referente mundial en ciencia.

Begoña Vila, en su intervención en el campus de Ourense. | Duvi

Aprovechando su estancia en Ourense después del reconocimiento otorgado por la UVigo, por su contribución en la exploración del universo, Vila habló en detalle sobre la observación del cosmos y los avances conseguidos desde hace dos décadas gracias al telescopio James Webb, un proyecto al que ella se sumó en 2006 y que en la actualidad engloba a más de un millar de científicos y especialistas y cuenta con un presupuesto que supera los 9.500 millones de euros.

La experta también se refirió al Nancy Grace Roman, la ambiciosa iniciativa de observación del universo en el que ella también está trabajando y que permitirá ampliar notablemente el nivel de conocimiento sobre los planetas y las posibles formas de vida similares a las de la Tierra. Este futuro observatorio espacial es la principal prioridad de la próxima década para la astronomía. En el proyecto, Vila coordina la prueba criogénica del telescopio y apoya el desarrollo de las operaciones de guía. La previsión es que el Nancy Grace se lance al espacio a finales de 2026.

La nueva ‘honoris causa’ de la UVigo mostró su satisfacción por compartir una conferencia con el alumnado de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de Ourense. «Siempre me gusta inspirar a los jóvenes para que persigan aquello que les gusta». Los animó a seguir con afán sus sueños. «Espero encontrar a alguno de estos alumnos y alumnas trabajando conmigo algún día».