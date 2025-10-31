La FEMP presenta en Carballeda de Avia la hoja de ruta del rural

La Comisión de Derechos de los Mayores, Soledad y Atención a la Dependencia, Familia y Reto Demográfico de la FEMP celebró este jueves una reunión en formato híbrido desde Carballeda de Avia en la que se presentó oficialmente un acuerdo por la transición y futuro del rural, resultado de las jornadas de trabajo celebradas en el centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense, los días 28 y 29 de octubre. Estas jornadas reunieron a alcaldes y alcaldesas de municipios rurales de España, y también participaron representantes municipales, de la comunidad universitaria y de los sectores empresarial, financiero y social, con el objetivo de reclamar un mayor protagonismo en el diseño del futuro. Se entregó el Premio al Municipio Rural Innovador a San Xoán de Río. Recogió su alcalde, Xosé Miguel Pérez.

El acuerdo rural articula compromisos en cinco grandes transiciones: socioeconómica, cultural, ecológica, energética y digital. Se propone la creación de una red de municipios rurales para definir una hoja de ruta que implique a la sociedad y a los diferentes gobiernos y autoridades en la adopción de las medidas necesarias para la transición rural. El acuerdo incluye una propuesta de 22 medidas a adoptar por los gobiernos regionales, nacional y europeo. Entre las iniciativas destacan la necesidad de planes de vivienda rural basados en la rehabilitación; adoptar incentivos fiscales encaminados a fijar población y actividad económica; crear bolsas o mercados locales de empleo; subvenciones ágiles, fáciles de activar y gestionar; fomentar el retorno de gente con formación y vinculación con el territorio, o también programas para que se instalen emigrantes.