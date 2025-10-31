La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»

En 1983, después de licenciarse en Medicina en la facultad de Santiago, Julia Marea comenzó su carrera profesional encargándose de cubrir sustituciones en varios centros sanitarios, además de trabajar en el sector privado. En 1989 llegó al que ha sido su lugar de trabajo en los últimos 36 años: el servicio de Urgencias del hospital de Ourense. En la primera etapa, la unidad se encontraba en la residencia del Cristal, cuando la administración sanitaria aún dependía del Insalud, antes de la transferencia de las competencias a las comunidades. En su trayectoria de más de tres décadas, la especialista ha vivido la transformación del propio hospital, la aparición del Sergas y su evolución, así como los cambios en la manera de trabajar en equipo. Por sus manos y mirada de experta han pasado miles de pacientes en estos años. El miércoles, tras su última jornada, compañeros de todas las categorías sanitarias le dedicaron una sorpresa emotiva: formaron fila, en pasillo, para despedirla con el corazón, con aplausos, besos y abrazos. Varios jubilados y antiguos compañeros quisieron sumarse y acudieron expresamente al acto. «Gracias a todos, que seáis felices. Todos me ensañasteis algo, los de antes y los de ahora», expresó la doctora Mera, emocionada, satisfecha.

Un pasillo y una ovación en la despedida, este miércoles, de la médica de Urgencias Julia Mera. / FDV

Ha sido una defensora de la especialidad, una de las más exigentes y sacrificadas, que trata a las personas en los momentos de padecimiento agudo, en ocasiones con la vida pendiendo de un hilo. Julia Mera participó en la creación de la Asociación de Médicos de Urxencias de Galicia. El área sanitaria de la provincia de Ourense agradece a esta facultativa recién jubilada «todos estos años de dedicación y compromiso».

Pilar Garzón, la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, ejerce como doctora de Urgencias y ha sido compañera de Mera. «Es de esas personas que calan hondo. No se nos va una compañera, se nos va una amiga, una madre y una maestra», resalta Garzón.

«Comenzó en Urgencias en un momento en el que se comenzaban a configurar los servicios de urgencias hospitalarios con pocos medios pero mucho entusiasmo. Autodidactas en patología urgente y emergente, el esfuerzo que ella y sus compañeros tuvieron que realizar para garantizar la atención de enfermedades tiempo dependientes de los ciudadanos de esta provincia debe ser, en estos momentos en los que se ha establecido por fin la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, reconocido no solo por sus compañeros sino por todos los que en algún momento han pasado por nuestro servicio de Urgencias», valora Garzón. «Trabajadora incansable, durante todos estos años ha formado de forma desinteresada a cientos de médicos que eligieron esta área sanitaria para su desarrollo como médicos MIR».

Una despedida emotiva. / FDV

La presidenta del colegio asegura que «quienes hemos crecido profesionalmente junto a ella hemos aprendido mucha ciencia, pero creo que todos podemos decir que hemos aprendido mucho más de empatía y humanismo, valores que solo se inculcan a través de personas tan grandes como ella. Para médicos, enfermeras, técnicas en cuidados auxiliares, celadores..., no solo en el servicio de Urgencias sino en el hospital en general, ha sido nuestro referente, nuestro faro, nuestra cordura y el ideal de persona y de profesional al que queremos llegar», alaba Pilar, llena de elogios a su compañera.