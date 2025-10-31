La Diputación de Ourense reprueba al ministro Puente y libera 6 millones de euros para los concellos

El pleno ordinario de octubre de la Diputación de Ourense tuvo contenido ideológico y también pragmático. El voto a favor de PP y BNG, así como las abstenciones de PSdeG y Democracia Ourensana, dieron el aval a una modificación de crédito que liberará 6,15 millones de euros para cooperar con los concellos con un total de 191 iniciativas centradas en tres ejes fundamentales: actuaciones para mitigar los efectos de la grave oleada de incendios de agosto —desde 55.000 a 100.000 euros para los concellos afectados, según el grado de importancia de los daños—, necesidades de financiación de las entidades locales e inversiones en los servicios públicos del rural.

De la misma sesión de este viernes nace otro de los principales titulares: el pleno reprueba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, un gesto para expresar el rechazo contra la reducción de frecuencias de la alta velocidad ferroviaria en la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, que da servicio a varias comarcas de Ourense y también de Portugal. Tras la unidad de acción y la multitudinaria movilización del pasado agosto en A Gudiña, apoyada por todos los partidos -también el PSOE provincial-, este viernes los socialistas optaron por la abstención en el pleno de la Diputación. BNG y DO votaron a favor de la moción del PP para la reprobación del ministro Puente.

«É unha chamada de atención para amosar a nosa profunda discrepancia», justifica el presidente provincial, Luis Menor. En su opinión, es necesario «manter a tensión» contra la reducción de servicios de alta velocidad ferroviaria, que ha pasado de 56 a 41 frecuencias semanales, con la pérdida de paradas que brindaban mejor conectividad en la zona con los anteriores horarios. El territorio afectado por los recortes «son comarcas esmorecidas, que non podemos deixar soas», dice el presidente. Los socialistas, en cambio, creen que la reprobación «non aporta ningunha solución» y, aunque comparten el fondo de demandar la restitución de servicios de tren perdidos, apuestan por «diálogo e respecto institucional, non pola división a través de medidas que só buscan un titular», dijo el diputado Diego Fernández.

Los socialistas solicitaron la posibilidad de votar la moción por separado en cada uno de los dos puntos, para rechazar el primero, el de la reprobación, pero apoyar el segundo, el que demanda a Puente «reverter de forma inmediata os actuais horarios» en A Gudiña «e volver á situación anterior». Menor no accedió a esta petición.

Con el voto favorable de PP y BNG, y las abstenciones de PSOE y BNG, el pleno provincial dio luz verde a un montante de 6,15 millones de euros para los concellos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, todos salvo la ciudad. Se atenderán necesidades de los municipios relacionadas con infraestructuras, equipamientos, servicios públicos básicos e instalaciones deportivas. «A Deputación está ao lado dos concellos», dice la vicepresidenta Marta Nóvoa, que califica la modificación como «prudente e responsable», si bien cuenta con informes de intervención negativos debido a que afecta a la regla de gasto establecida por la administración estatal. La Diputación insta al Gobierno a relajar esa limitación cuando se trata de inversiones financieramente sostenibles como las de este lote.

DO no obstaculizó el expediente —se abstuvo—, pero en el debate mostró su malestar con el PP, que el 16 de octubre votó en el Concello de Ourense contra una gran modificación de crédito de 25,7 millones para inversiones en la ciudad, una partida aprobada gracias al PSOE. El diputado Rafael Cachafeiro calificó como «traición» aquel acto del PP. «Votaron en contra de los ourensanos», afeó. «Gobernar en minoría significa falar porque, se non, non se pode chegar a acordos», rebatió Menor. «Non hai traición, antes do pleno dixémoslles que iamos votar en contra», añadió el presidente provincial de la Diputación y el PP. «Dialoguen e non chamen traidores a quen os advertiu de antemán». Cachafeiro cree que el inesperado apoyo del PSOE en aquel pleno fue «un chasco» para el PP.