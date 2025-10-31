200 funcionarios se concentran en la Subdelegación por mejoras salariales

Aproximadamente 200 empleados públicos, según fuentes de CC OO, se concentraron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense para protestar por el deterioro progresivo de los servicios públicos en España. El área pública de Comisiones Obreras, UGT Servizos Públicos y CSIF convocaron manifestaciones en toda España para exigir unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo público y mejora de las condiciones laborales para los 3,5 millones de empleadas y empleados públicos que hay en España, de los cuales 177.000 trabajan en Galicia.

Como explicaron los sindicatos en el anuncio de las protestas, así como recordaron sus representantes ayer en San Lázaro, el principal objetivo de las manifestaciones es conseguir una reapertura inmediata de la mesa de negociación con el Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública, con Óscar López a la cabeza, para garantizar subidas salariales acordes a las necesarias para conseguir un Estado de Bienestar, o, cómo se cantaba durante las protestas, «non é imposición, é negociación».

Los sindicatos apuntan a que el deterioro del servicio público no solo está repercutiendo al correcto nivel de vida de sus trabajadores, sino que también tiene grandes repercusiones en quien los recibe, pues «está a provocar situacións indesexables que se traducen nunha maior resposta social» en el ámbito de la sanidad, la educación, la justicia o el resto de sectores estratégicos. Además, denuncian que el gobierno «adeudó 1.860 millones de euros en atrasos salariales acumulados en los últimos 10 meses».

Tasa de temporalidad

Entre las medidas concretas que los sindicatos reclamarán en la hipotética mesa de reunión para «recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010», destaca un acuerdo salarial plurianual con cláusula automática de revisión y un plan para reforzar las plantillas de los servicios públicos. Esta última propuesta está directamente relacionada con la problemática que sufre el sistema español en cuanto a la tasa de funcionarios en situación de temporalidad, que el representante de CC OO en la manifestación califica de «lastre». Los procesos de estabilización de la Unión Europea marcaba que para el 31 de diciembre del año pasado, los porcentajes de no fijos debían ser reducidos al 8%. Sin embargo, los datos que manejan los sindicatos indican que están en torno al 28%.

A este problema se le suma el relevo generacional que los servicios públicos sufrirán en los próximos años. La media de edad actual de los empleados públicos está por encima de los 50 años, lo que significa que, en la próxima década, la plantilla mudará significativamente, y se producirá una pérdida de efectivos que hay que prever y cubrir con ofertas de empleo público amplias y suficientes. Los sindicatos avisan que ninguna acción está descartada, y que si el ministro no muestra voluntad de negociar, las protestas pueden desencadenar en una huelga general.