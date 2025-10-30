La psoriasis afecta a 7.500 personas en Ourense y el 70% de los casos son leves

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta en la provincia de Ourense a unas 7.500 personas, calcula el servicio de dermatología del CHUO. «Una de cada cuarenta personas tiene psoriasis», subraya la especialista María Pousa. La mayoría de los casos, en torno al 70%, son leves y el tratamiento local logra una buena respuesta, pero en un 30% de los pacientes la afección puede ser moderada e incluso tener carácter grave, con afectación a las articulaciones. El área sanitaria provincial incide en la importancia de un diagnóstico precoz para instaurar el tratamiento pronto.

Esta enfermedad se asocia a una renovación excesiva de las capas superficiales de la epidermis. Se observan placas rojas y descamaciones cubiertas por escamas blancas y secas. Las áreas del cuerpo en las que aparecen son los codos, rodillas, el tronco y el cuero cabelludo. «Es una enfermedad crónica que en muchos casos puede condicionar la vida de los pacientes, si dejan de hacer cosas en su día a día o se cohíben al relacionarse con los demás», indica la dermatóloga.

Mejores tratamientos

Se trata de una patología inflamatoria, crónica, sistémica, no contagiosa y de base inmunológica, «que puede llegar a producir un efecto dominó sobre la salud en general de los pacientes», describe el área sanitaria ourensana. Muchos de los pacientes se enfrentan a percepciones sociales erróneas. «No es una enfermedad contagiosa. No hay riesgo al tocar a una persona con psoriasis, es una enfermedad inflamatoria propia del cuerpo», resalta Pousa. «Hoy contamos con moléculas muy eficaces que nos permiten tratar la inflamación de manera específica y mejorar la calidad de vida de los pacientes», añade.