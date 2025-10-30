El profesorado en huelga demanda mejores ratios y más especialistas para el alumnado con diversidad

Una reducción de las ratios, la recuperación del horario lectivo que se perdió por causa de «los recortes» —critican—, más profesores de apoyo y especialistas para poder atender mejor a los alumnos con necesidades especiales —la diversidad en las aulas crece—, refuerzos y desdobles, menos carga burocrática y un mayor reconocimiento y dignificación de la profesión docente, también a través de los salarios. Son varias de las principales reivindicaciones de la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG y desarrollada este martes y miércoles.

En la primera jornada, un grupo de profesores y delegados sindicales se encerraron en el CEIP Amadeo Rodríguez Barroso para visibilizar las demandas del colectivo en huelga, entre las que se incluyen poder disponer de más tiempo para tutorías, coordinación y reuniones directivas, la reducción de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, o la recuperación de las licencias no retribuidas, entre más peticiones.

Este miércoles, decenas de participantes se sumaron a una manifestación que partió de la sede de la delegación territorial de Educación, en la calle Concello, y recorrió parte del centro de Ourense. El objetivo de la marcha era trasladar, «de forma simbólica», las reivindicaciones «desde los centros educativos a la sede administrativa de la Consellería», indican desde la CIG.

«Masificación, falta de recursos materiais e humanos, docentes esgotados ou de baixa por estrés e ansiedade polo inabarcable do traballo», critica el Sindicato de Estudantes de Galiza, que apoya la protesta del profesorado. «Se a Consellería do PP non retrocede, temos que ir a máis e comezar a preparar unha folga xeral de toda a comunidade educativa (docentes, pais e nais, persoal laboral e estudantes) en defensa do ensino público. Temos a forza para facelo e temos a vontade para conseguilo», afirman.