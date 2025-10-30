Mojhammed Al Haj, artista palestino: «Mi obra narra al mundo el dolor en Gaza aunque, aunque yo viva en un campo de refugiados»

El artista palestino Mohammed Al Haj, vive con su familia en el campo de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza, «en condiciones muy difíciles y precarias, debido a la secuelas de la guerra, pero mi obra me permite narrar al mundo el dolor y y la vivir bajo las bombas» afirma en declaraciones a FARO. De hecho su voz contra el genocidio y la barbarie, a los que los que somete Israel a Palestina, está llegando a todo el mundo y, desde ayer, a Ourense, a través de una exposición en el campus de su obra pictórica, bajo el título, «Mapas de Evacuación en Gaza».

El coro infantil del campus universitario de Ourense en la noche de ayer la música en el acto inaugural de esta muestra, que incluye veinte pinturas y dibujos de Al Haj, que reflejan el sufrimiento y la muerte por las bombas, los desplazamientos forzados, el hambre provocada acoso que Israel perpetra en el pueblo palestino.

El Museo de Palestina en los EE UU y Edimburgo, cedieron al Campus de Ourense los archivos digitales de las piezas, que fueron impresas sobre lonas para montarlas en módulos metálicos que se instalaron en el “Camino de la Igualdad”, en la parte superior del estanque de los patos, en el recinto del que fue antiguo hospital. La asociación cultural radioliverdade.com que gestiona el periodista y activista cultural Alfonso Cid, estableció los contactos y participa en la producción de la exposición.

Niños del coro inaugural, ante un cuadro. / Iñaki Osorio

«Mi familia y yo seguimos en la Franja de Gaza, en el campo de refugiados de Nuseirat. Vivimos en condiciones muy difíciles y precarias. Soñamos con irnos cuanto antes. Gaza ya no es habitable; tardará años en recuperarse» explica Mohammed, en una conversación whatsapp, la única posible en un país en guerra con motivo de la llegada de su obra a Ourense.

«Continúen apoyándonos»

«Me llena de alegría que mi obra se exhiba en varias capitales y ciudades del mundo, y espero que mi mensaje, como palestino, llegue a todos los amantes del arte y de Palestina; continúen apoyando nuestra justa causa para poner fin a la ocupación y vivir en independencia y libertad, como todas las demás naciones» afirma el artista y ahora refugiado a la fuerza.

En su presentación durante el acto inaugural Alfonso Cid recordó que esta exposición establece paralelismos entre el pasado y el presente de esta diáspora, «y nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del pueblo palestino pese al conflicto permanente» .

Explica que «a través de los colores ocres de la tierra palestina, y de retratos emotivos, expresa el miedo, el terror, la ansiedad y la tensión que acompañan a las evacuaciones forzadas. Reflexiona sobre el coste emocional de esta huida continua, tanto para las personas desplazadas cómo para la sociedad palestina». De hecho la familia de Mohammed fue obligada ya a abandonar su aldea de Kawkaba, durante la limpieza étnica de 1948. En su arte incorpora símbolos como el kufiya, el clásico paño, y otros elementos étnicos y del Folclore palestino para tratar temas de exilio y de identidad nacional.