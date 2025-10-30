Una moción del BNG pide mejoras en el transporte público

El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense, lleva una moción al próximo pleno del Concello en la que ante lo que considera un «fracaso» del nuevo modelo de transporte municipal puesto en marcha por el alcalde, pide el apoyo de la corporación para «instar al Gobierno Local a dotar de Servicio de transporte público colectivo de viajeros la aquellos barrios y núcleos poblacionales que a consecuencia de los cambios introducidos el pasado día 16 de septiembre, perdieron el mismo», como Peliquín.

También al Gobierno local a que use los canales oficiales para que los vecinos puedan acceder a toda la información. Finalmente instan al Gobierno local que preside Jácome a una reunión de trabajo a la que sean citadas portavocías políticas y de colectivos vecinales y representantes de los trabajadores del servicio de transporte para evaluar posibles mejores