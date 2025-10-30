El BNG ha decidido que el concejal Marcos Nogueiras será el alcalde de Vilar de Santos en sustitución de Rubén Colmenero, que este lunes anunció su dimisión por motivos personales, tras ocho meses en el cargo. Nogueiras, ingeniero industrial, regenta una explotación agraria en el municipio. «Imos continuar o traballo destes anos, profundando nas políticas en defensa do noso rural, dos servizos públicos e da igualdade».