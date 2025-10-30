Denuncian la suspensión de otra frecuencia del AVE en la estación de A Gudiña

La Plataforma Dereito ao Tren, una plataforma vecinal nacida para defender el derecho al transporte ferroviario útil en el área de influencia de la estación de A Gudiña Porta de Galicia, solicita una reunión urgente con e Subdelegado del Gobierno, tras conocer la decisión de Renfe de eliminar una de las frecuencias de tarde, concretamente la de las 17.45 horas en dirección Zamora, según los nuevos horarios anunciados para la campaña de Navidad.

Afirman que este cambio se suma a la ya importante eliminación durante 2025 de hasta 16 trenes semanales que tenían parada en A Gudiña, lo que ha afectado gravemente a la conectividad de las comarcas de Valdeorras, Verín, Viana, Trives, a Limia y el noreste de Portugal. Son más de 150.000 ciudadanos para los que el tren supone la forma de acceder a servicios esenciales como universidades, hospitales, conexiones aéreas, y también habilita el desplazamiento laboral (tanto de residentes que trabajan fuera como de profesionales que vienen a prestar servicios a estas comarcas).

Denuncian que los nuevos horarios no permiten ir y volver en el día, ni hacia Galicia (Ourense, Santiago, Coruña, Vigo) ni hacia Madrid, haciendo incompatible el uso frecuente del tren para necesidades básicas de la ciudadanía y familiares .