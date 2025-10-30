El Concello da vía libre hoy a las escaleras mecánicas de A Cuña por 5,1 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense aprobará hoy jueves, 30 de octubre, el expediente para contratar las obras del proyecto de humanización y movilidad vertical en la calle Vasco Díaz Tanco, en el barrio de A Cuña, con un presupuesto de licitación de 5.114.185,52 euros.

La actuación prevé la instalación de 5 rampas mecánicas que salvarán la fuerte pendiente existente en esta calle, desde su parte inferior, en la confluencia con la Avenida de Zamora, hasta la zona más alta, más allá del centro de salud del barrio.

En su sesión ordinaria de esta semana, la junta local tratará un total de 31 asuntos presentados por los distintos servicios municipales. Entre ellos, los convenios de colaboración del Ayuntamiento, con el Liceo de Ourense, la agrupación de asociaciones vecinales Miño y la Federación Limiar.

También se abordarán Cc uatro solicitudes de licencia: para el modificado del proyecto de modernización de ascensor y portal de un edificio en la calle Concordia; para la instalación de ascensor y adaptación de bajo cubierta para trastero en un edificio en la Avenida de Portugal; para la demolición de un edificio en la Avenida de Zamora, y para la colocación de ascensor y ampliación de media planta en un edificio de viviendas de la calle Río Támega. También se tratará una solicitud de declaración de innecesaridad de licencia urbanística de segregación de una parcela en la calle Castro Caldelas y la declaración de caducidad de una licencia de obras. Se abordarán además xpedientes de declaración de ruina de varios inmuebles en la calle Ponferrada, y camino y senda tras estadio y 4 reclamaciones de responsabilidad patrimonial.