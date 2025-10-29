Profesores del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso se encierran para protestar

Un grupo de profesorado, acompañado de delegados y delegadas de las organizaciones convocantes de la huelga docente, se encerró en la noche de ayer en el CEIP Amadeo Rodríguez Barroso con la intención de visibilizar sus demandas laborales, entre las que se encuentran la bajada de ratios profesor-alumno, la recuperación del horario lectivo o una mejora de las retribuciones salariales, entre otras.

Durante el encierro, los docentes prepararon cartelería y pancarta para preparar las próximas acciones de protestas, que se extenderán hasta que la consellería atienda sus peticiones. Hoy continuarán el activismo con una manifestación frente a la Delegación Territorial de Educación, que también recorrerá las principales calles céntricas de la ciudad, y en la que se leerá un manifiesto.