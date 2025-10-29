Premian a una futura matrona por un trabajo sobre la salud menstrual de mujeres con Down

Las matronas son enfermeras que acompañan en el ámbito asistencial y en el asesoramiento en cuestiones de salud a las mujeres durante la mayoría de las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la edad adulta, no solo en el embarazo y en el parto, cuando desempeñan un papel activo en estrecho contacto con las madres, sino también en fases de un gran cambio hormonal como la pubertad y la menopausia. Su labor en la educación comunitaria es muy relevante y son una figura de la sanidad pública de referencia para informar a las mujeres sobre educación sexual, medidas anticonceptivas, prevención de cánceres de cuello de útero y mama, así como sobre el cuidado del suelo pélvico. Para convertirse en matrona resulta imprescindible haberse graduado en Enfermería y superar una formación adicional y ampliada con dos años de residencia EIR en el servicio de Obstetricia y Ginecología. Carla García Fernández está en el segundo año y se forma en el hospital público de Ourense. Un trabajo de su autoría, sobre la salud menstrual de las mujeres con síndrome de Down —una iniciativa que cubre un vacío formativo en ese ámbito—, resultó premiado en el XIII Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), celebrado el pasado fin de semana en Donosti, en el País Vasco.

El trabajo de Carla García fue distinguido en la categoría de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva a nivel comunitaria. La residente comenzó en 2023 con este proyecto como Trabajo de Fin de Grado (TFG) para su titulación en la Escuela Universitaria de Enfermería de Santiago de Compostela. En el campo de la salud menstrual todavía queda un vacío formativo que iniciativas como la de Carla García tratan de cubrir. En este trabajo colaboró con la Fundación Down Compostela.

«La salud menstrual es un tema de gran relevancia sobre la que falta información». Esta carencia en materia de educación comunitaria es mayor cuando hay dificultades añadidas como una discapacidad intelectual, colectivos con los que sería adecuado incidir con acciones de salud comunitaria, considera esta EIR. Su intervención con el colectivo de mujeres con síndrome de Down abordaba distintas temáticas, desde la anatomía del aparato reproductor femenino a los aspectos fisiológicos, como el ciclo menstrual y la menopausia.

La iniciativa proporciona información clara y adaptada. Comprender el propio cuerpo es esencial para ejercer los derechos a la salud sexual y reproductiva. Según la residente que acaba de ser premiada, proyectos como el que ha implementado «ayudan a derribar barreras y a garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a la educación sanitaria y a la información que les corresponde por derecho», valora Carla García.

Inclusión social e igualdad

El área sanitaria de la provincia de Ourense destaca que este reconocimiento «supone un importante impulso para la labor investigadora y educativa de las matronas ourensanas, y refleja el compromiso del personal sanitario con la promoción de la salud y la inclusión social desde una perspectiva de igualdad».