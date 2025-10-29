«Nos pidieron todo lo que teníamos y tras negarme se abalanzaron y me golpearon»

Un joven de 25 años que está en la actualidad en prisión y otro varón de 27 años se enfrentan a peticiones de cárcel, por un intento de robo violento a una pareja, la madrugada del 22 de mayo de 2022, en la plaza de las Mercedes, en la zona de ocio nocturno de los Vinos de Ourense. Un tercer implicado nunca fue identificado. «Nos pidieron que les diéramos todo lo que teníamos y, al negarme yo, se abalanzaron sobre mí, me empujaron, me caí en un portal y me golpearon», relató el varón víctima. Su novia intervino y uno de los delincuentes la frenó, haciendo que cayese al suelo. Una patrulla de la Policía Local pasaba cerca y, tras ver las luces, la joven pidió auxilio y los asaltantes se dieron a la fuga sin conseguir nada. «Mi pareja sangraba por la cabeza, nos asustamos», declaró ella en el juicio celebrado ayer en el Penal 2. Los encausados negaron los hechos y haber tenido conflicto alguno. Los perjudicados no pudieron identificarlos en la sala al 100%. «Se parecen», y «coinciden las características físicas», dijeron. Tras denunciar los hechos, en la comisaría las dos víctimas identificaron por separado y «sin ninguna duda» a los autores en fotografías, según ratificó ayer un agente. Así lo expresaron también los afectados.

El fiscal sostiene que, transcurridos tres años, no puede exigirse a una víctima «un reconocimiento notarial». El ministerio público retiró la acusación inicial de supuesto abuso sexual a la víctima, porque la joven descartó en el juicio que sufriera tocamientos con ese fin. «Me sentí vulnerada pero no considero que fuera una agresión sexual, ni mucho menos». Las defensas piden la absolución, afirman que no hay pruebas de que los acusados sean los autores —aducen que no se produjo en el juicio un reconocimiento inequívoco— y niegan, además, que se tratase de un intento de robo. «Fue una pelea más de las muchas que ocurrían en esa época en los Vinos», alegó una abogada. El acusado que está en prisión dijo en la última palabra que tiene «los nombres» de los verdaderos autores, «tres chavales», y pone en duda la fiabilidad de la identificación en sede policial: en la foto tenía 18 años y cuando ocurrieron los hechos, 21.