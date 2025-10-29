Ourense, ciudad piloto para convertir bajos vacíos en viviendas protegidas

La reconversión de bajos comerciales vacíos es una de la salidas reconocidas ya legalmente por las administraciones, siempre que la tipología del local lo permita, para construir viviendas. La Xunta de Galicia va a más allá y ayer avanzó su idea de convertir la provincia de Ourense en pionera de un programa de locales comerciales adquiridos desde el Gobierno autonómico para su remodelación con el fin de destinarlos a vivienda protegida, mejorando así la oferta actual.

Un local comercial vacío en el centro de la ciudad. | Iñaki Osorio

Así lo adelantó ayer la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, durante su visita a la primera fase del gran proyecto de construcción de viviendas protegidas que está realizando su consejería en Cambedo da Raia, cerca del barrio ourensano de O Vinteún, donde se están construyendo las 64 primeras dentro de un proyecto final a medio plazo de 1.700 para Ourense.

Plan piloto en la ciudad

Allegue, que subrayó que el objetivo es seguir facilitando el acceso a un hogar de las personas . En este caso, además, en Ourense, según los datos consultados ayer en el registro de la Xunta de demandantes de una vivienda tanto en régimen de alquiler como de compra, había ya 1.483, de los cuales más de 800 son en Ourense ciudad.

La conselleira explicó que la Xunta realizará una convocatoria en la ciudad de Ourense, donde ya no hay más suelo disponible para construir. En la oferta pública se establecerá un precio máximo por metro cuadrado de adquisición de local, para luego hacer una valoración individual de cada una de las ofertas presentadas. La comunidad de propietarios tendrá que dar el visto bueno a ese cambio de uso de local a vivienda.

Cinco millones para bajos

También destacó la conselleira que el Ejecutivo autonómico destinará a esta medida una inversión total de cinco millones de euros, de los cuales 2 millones están previstos ya en los presupuestos de la Xunta para el año 2026.

La titular de Vivenda hizo estas declaraciones durante la visita para ver la marcha de las obras del proyecto de Cambedo da Raia, donde se desplazó, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, donde se están construyendo esas 64 nuevas viviendas de promoción pública. Los trabajos avanzan a buen ritmo, lo que permitirá que estos 4 bloques estén finalizados a finales del próximo año, indicó la conselleira en su visita, en la que estuvo acompañada, además, por la arquitecta del proyecto, la Estefanía Vázquez Müller .

Añadió además que estas viviendas forman parte de más de las 1.600 planificadas en el sector Escorial-21 y las 12 en San Cibrao das Viñas, es decir, más de 1.700 nuevas viviendas que la Xunta tiene planificadas.

También puso en valor Allegue los Presupuestos de la Xunta para 2026, que consignan 25,5 millones de euros para Ourense. Señaló que 17,7 millones estarán destinados, entre otras actuaciones, a la construcción de más vivienda pública y más suelo.

Por otro lado, recordó la conselleira que el Gobierno gallego está trabajando también en la rehabilitación de viviendas en el casco histórico, al amparo del programa Rexurbe, dotado con dos millones de euros, que permitirá recuperar otras seis viviendas de esta tipología en las calles Manuel Sueiro y Pelaio.

En la provincia hay más de 2.500 locales en desuso, la mayoría en la ciudad

La caída de muchos pequeños negocios y comercios locales, que cerraron sus puertas por falta de relevo, ha dejado en el mercado más de 2.500 locales comerciales vacíos, de los cuales cerca de 1.600 están en la ciudad. Algunos llevan años en el mercado sin encontrar quien los alquile o compre, mientras sus propietarios soportan altos costes anuales en materia de impuestos o mantenimiento. Esto los ha colocado ya, tanto en grandes ciudades como ahora en Ourense, en el punto de mira, siempre que la superficie, iluminación y ventilación lo permita, en una posible vivienda alternativa.Máxime en una ciudad, en la que la falta de PXOM, aprobado desde 2011, y de suelo urbanizable han paralizado la construcción de vivienda nueva al mínimo y aumentado la demanda de vivienda protegida, pues la escasa oferta tanto para alquiler como para venta ha disparado sus precios. La arquitecta que proyectó estas primeras 64 viviendas en Cambedo da Raia y autora también de algún proyecto de reconversión de bajo comercial vacío en vivienda. Estefanía Vázquez Müller indica que «la calidad de la vivienda protegida y, por tanto, de estos futuros bajos en pisos protegidos, es muy alta, pues tienen que cumplir toda la legislación en vigor. No tienen un acabado de lujo, pero se cumple en su totalidad toda la normativa de calidad y seguridad en vigor».